Champions League im Live-Ticker: BVB-Coach Favre setzt in Paris auf volle Offensive - und tauscht einmal

Rückspiel des CL-Achtelfinales

Spannung in der Champions League: Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund.

Wegen des Coronavirus findet das Champions-League-Achtelfinale zwischen PSG und BVB in Paris ohne Zuschauer statt. Verfolgen Sie die Partie am Mittwoch hier im Live-Ticker.

PSG - BVB -:- (-:-), Mittwoch, 21 Uhr

-:- (-:-), Mittwoch, 21 Uhr Achtelfinale der Champions League : Rückspiel in Paris findet wegen des Coronavirus ohne Zuschauer statt.

: Rückspiel in findet wegen des ohne Zuschauer statt. Borussia Dortmund hat das Hinspiel 2:1 gewonnen - beste Chancen auf das Viertelfinale.

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund -:- (-:-), Mittwoch, 21 Uhr

PSG: Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Juan Bernat - Gueye, Paredes, di Maria, Sarabia - Cavani, Neymar Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Sancho, Hazard - Haaland Tore: - Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

20.40 Uhr: PSG-Trainer Thomas Tuchel, Ex-Coach von Borussia Dortmund, steht heute Abend gehörig unter Druck.

„Wir spielen eine sehr gute Saison, stehen in zwei Pokal-Endspielen, sind Erster in der Liga und sind unter den 16 Besten in Europa. Man kann doch nicht immer alles an einem Spiel festmachen“, meint der deutsche Trainer von Paris energisch bei Sky.

20.30 Uhr: Lucien Favre bei Sky nochmal über die Geisterspiel-Atmosphäre: „Es ist sehr speziell, das sind wir nicht gewöhnt“, meint er und erklärt, was er seiner Mannschaft gesagt habe: „Dass es ganz anders wird. Es gibt keinen Lärm, es ist komisch für alle. Wir müssen da sein, das ist klar.“

Glaubt Favre an einen Wettbewerbsvorteil gegenüber PSG? Der BVB-Trainer: „Das Publikum ist sehr wichtig, für uns auch. Unsere Fans sind nicht da, was sehr, sehr schade ist. Paris ist nicht mein Problem.“

PSG - BVB im Live-Ticker: Hans-Joachim Watzke mit kruder These

20.25 Uhr: Dortmund-Chef Hans-Joachim Watzke ist regelrecht erleichtert, dass der BVB nicht mit einem allzu deutlichen Ergebnis ins Rückspiel geht.

„So wissen wir genau, wir müssen hier was machen. Bei einem 2:0 wäre bei den Spielern eine Verlustangst dagewesen“, sagt der Geschäftsführer der Westfalen bei Sky - und meint: „Ich schöpfe Zuversicht aus dem Bild der Mannschaft.“

20.20 Uhr: Borussia Dortmund und das Geisterspiel - das Thema Coronavirus ist omnipräsent.

„Wir müssen und mental vorbereiten, dürfen nicht überrascht sein. Das ist wie ein Training“, meint BVB-Coach Favre bei Sky und lächelt.

20.10 Uhr: Die Bank von Borussia Dortmund verspricht noch die eine oder andere Offensivoption - zum Beispiel Mario Götze oder Julian Brandt.

Diese Herren nehmen heute zunächst auf der Bank Platz: Hitz (Tor), Götze, Dahoud, Schmelzer, Brandt, Reyna, Akanji

PSG - BVB im Live-Ticker: Sancho beginnt anstelle von Brandt

19.48 Uhr: Die Aufstellung des BVB ist da: Und Lucien Favre wählt die Marschroute „never change a winning team“.

Der Schweizer bringt fast genau dieselbe Start-Elf wie beim 2:1 in Gladbach - einzig Sancho beginnt anstelle von Brandt: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Sancho, Hazard - Haaland

19.20 Uhr: Toni Kroos muss mit Real Madrid im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales erst kommenden Dienstag ran.

Das Hinspiel ging daheim 1:2 gegen Manchester City verloren. Spektakulär oder irre? Einem spanischen Bericht zufolge, soll derFC Bayern an einer Rückkehr von Kroos arbeiten.

18.50 Uhr: Hohe Sicherheitsvorkehrungen: Vor dem Pariser Prinzenpark stehen französische Polizisten Wache. Offenbar gibt es Bedenken, dass Anhänger gerade der organisierten Fanszene doch versuchen könnten, irgendwie ins Stadion zu gelangen.

Polizisten vor dem Pariser Prinzenpark - damit ja kein Fan reinkommt.

Parallel läuft übrigens das Bundesliga-Nachholspiel zwischen Gladbach und dem 1. FC Köln vor leeren Rängen im Borussia-Park. Und: Vor der Arena in Mönchengladbach hatten sich tatsächlich geschätzt 200 Ultras versammelt und bei der Ankunft der eigenen Mannschaft Gesänge skandiert.

18.30 Uhr: Ein BVB-Star lässt sich durch das Coronavirus offenbar nicht beirren: Mario Götze.

Wie Sport1 berichtet, flanierte der einstige Bayern-Profi am Mittwoch vor dem Spiel mit Eric-Maxim Choupo-Moting durch Paris.

Markant: Choupo-Moting spielte früher für den FC Schalke, den großen Rivalen der Westfalen, der am Samstag zum Revierderby im leeren Signal Iduna Park gastieren wird.

PSG - BVB im Live-Ticker: Paris-Fans „schmuggeln“ Transparente in Prinzenpark

17.45 Uhr: Offenbar ist es den Fans von PSG gelungen, gleich mehrere Transparente im Prinzenpark zu platzieren.

Auf einem großen Banner steht: „Spielt wie Krieger“, auf einem anderen ist geschrieben: „Mbappé > Haaland“. Im Hinspiel traf nur BVB-Star Haaland, bei Mbappé ist nach wie vor unklar, ob er wegen seiner gesundheitlichen Beschwerden heute Abend überhaupt spielen kann.

17.15 Uhr: Anhänger vonParis Saint-Germain haben zwei große Spruchbänder in den Prinzenpark „geschmuggelt“.

Darauf ist vor dem Rückspiel gegen den BVB zu lesen: „Qualifiziert uns: Unser einziger Virus ist PSG“.

16.10 Uhr: Omnipräsenter Coronavirus: Vor dem Champions-League-Match bei PSG sprach BVB-Coach Lucien Favre über die ungewohnte Ausgangslage in Paris.

„Natürlich ist ein Spiel ohne Zuschauer etwas völlig anderes. Vor allem für den Kopf der Jungs ist es ein großer Unterschied in der Vorbereitung auf die Partie. Aber das gilt ja für beide Seiten“, sagte der Schweizer.

Lucien #Favre: „Natürlich ist ein Spiel ohne Zuschauer etwas völlig anderes. Vor allem für den Kopf der Jungs ist es ein großer Unterschied in der Vorbereitung auf die Partie. Aber das gilt ja für beide Seiten.“ #PSGBVB pic.twitter.com/0pFOSLdDvI — Borussia Dortmund (@BVB) March 10, 2020

Wer wird besser mit dem leeren Stadion umgehen: Paris Saint-Germain oder Borussia Dortmund?

PSG - BVB im Live-Ticker: Kylian Mbappé im Pariser Kader

14.21 Uhr: Auch wenn sich der Corona-Verdacht bei Kylian Mbappé nicht bestätigt hat, soll sein Einsatz aufgrund der Erkältung stark gefährdet sein.

Allerdings gehört der der Angreifer zum offiziellen Aufgebot vom Team von Thomas Tuchel.

Le groupe parisien pour #PSGBVB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 11, 2020

Bei einer Niederlage und dem damit bedeutenden CL-Aus könnte die Luft für den deutschen Coach in Paris durchaus sehr dünn werden. Zwar liegt das Star-Ensemble von der Seine in der Liga unangefochten auf Platz eins, doch bei PSG zählt in dieser Saison eigentlich nur die Königsklasse.

In den vergangenen drei Jahren war jeweils im Achtelfinale Schluss. Ein Viertelfinale überstand PSG noch nie...

10.18 Uhr: Sorge um PSG-Star Kylian Mbappé! Der Einsatz des 21-Jährigen im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den BVB ist mehr als gefährdet.

Am Montag klagte Mbappé über Halsschmerzen, am Dienstag soll er sich angeblich einem Coronavirus-Test unterzogen haben - dieser soll nach Informationen des französischen Radiosenders RMC Sport allerdings negativ ausgefallen sein.

Ob der Youngster heute Abend spielen kann, steht allerdings nicht fest. Die Partie findet aufgrund der Corona-Gefahr ohne Zuschauer statt.

PSG - BVB im Live-Ticker: Borussia Dortmund erhält traurige Nachricht vor Anpfiff

Update vom 10. März, 23.50 Uhr: Sorgen um Kylian Mbappé: Der Superstar von Paris Saint-Germain hat sich am Dienstag auf das Coronavirus testen lassen. Das berichtet die französische L‘Equipe.

Demnach ist derPSG-Stürmer seit Anfang der Woche krank, soll über Fieber und Halsschmerzen klagen. Er habe auch nicht an den Trainingseinheiten vor dem Heimspiel gegen den BVB teilnehmen können, heißt es. Ein Ergebnis der Untersuchung liegt offenbar noch nicht vor.

23.10 Uhr: Als erste deutsche Mannschaft hat am Abend RB Leipzig das Viertelfinale der Champions League erreicht. Die Sachsen setzten sich nach dem 1:0 im Hinspiel daheim 3:0 gegen Tottenham Hotspur durch.

Zudem eine Runde weiter: Atalanta Bergamo. Die Italiener um den Deutschen Robin Gosens holten einen 4:3-Sieg beim FC Valencia - und hatten bereits das Hinspiel gewonnen (4:1).

17.45 Uhr: Ansage vom Boss: Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat seine Mannschaft vor dem Showdown bei PSG nochmal gehörig in die Pflicht genommen.

Sportchef des BVB: Michael Zorc.

„Die Jungs, die in Paris auf dem Platz stehen, nutzen Fehler noch mehr aus, als es in der Liga der Fall ist“, sagte Zorc dem Kicker: „Deswegen brauchen wir eine saubere Defensivleistung. Du musst fast fehlerfrei spielen, wenn du da bestehen willst.“

PSG - BVB im Live-Ticker: Borussia Dortmund bedauert Zuschauer-Ausschluss

16.15 Uhr: Der BVB bedauert vor dem C hampions-League-Achtelfinale bei PSG den Zuschauer-Ausschluss für dasRevierderby am Samstag.

„Für alle Fans des Fußballs im Revier ist es der größte anzunehmende Unglücksfall“, erklärte der Tabellen-Zweite der Bundesliga in einem Statement: „Es sei eine Entscheidung, die niemandem auch nur ansatzweise Freude bereitet.“

Alle Eintrittskarten werden Berichten zufolge storniert und der Kartenpreis in allen Fällen zurückerstattet.

15.45 Uhr: Während der BVB sowohl auswärts in der Champions League in Paris als auch daheim in der Bundesliga (ausgerechnet) gegen den FC Schalke ohne Zuschauer auskommen muss, darf ein Meister-Rivale heute Abend auf die Unterstützung seiner Fans bauen: RB Leipzig.

Wie die Stadt Leipzig bekanntgab, will sie die knapp 43.000 Zuschauer für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Tottenham Hotspur zu- und reinlassen.

Ein Pfund für den Tabellen-Dritten - die Ostdeutschen könnten nach dem 1:0 im Hinspiel erstmals ins Viertelfinale der Königsklasse einziehen.

PSG - BVB im Live-Ticker: Bittere Nachricht für Borussia Dortmund

12.37 Uhr: Bittere Nachricht für den BVB! Das Revierderby am Samstag findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Update vom 10. März, 10.40 Uhr: Das Coronavirus sorgt weiter für Chaos. Immer mehr Geisterspiele stehen nun an der Tagesordnung - eben auch für den BVB in Paris. Robin Gosens kennt dieses Szenario bereits. Der Profi von Atalanta Bergamo hat nun interessante Einblicke in sein Leben in der Sperrzone gegeben.

Update vom 9. März, 16.15 Uhr: Wie die DFL mittlerweile mitgeteilt hat, rechnet sie auch für das kommende Bundesliga-Wochenende mit Geisterspielen.

Betroffen ist sehr wahrscheinlich auch das Revierderby zwischen dem BVB und dem FC Schalke - das folglich ohne Zuschauer ausgetragen wird.

Erstmeldung vom 9. März: Ungewöhnliches Bild in der Champions League: Wegen der Verbreitung des Coronavirus wird das Achtelfinal-Rückspiel zwischen PSG und BVB im Pariser Prinzenpark ohne Zuschauer ausgetragen.

PSG - BVB im Live-Ticker: Weitere Spiele von Borussia Dortmund ohne Zuschauer?

Es könnte in den kommenden Tagen nicht das einzige Spiel von Borussia Dortmund unter Ausschluss der Öffentlichkeit sein. „Bezüglich des Revierderbys am kommenden Samstag gegen den FC Schalke 04 rechnen wir spätestens am morgigen Dienstag mit einer verbindlichen Entscheidung der zuständigen Behörden. Diesen können und wollen wir aktuell nicht vorgreifen“, erklärten die Westfalen auf ihrer Website zum geplanten Heimspiel am Wochenende gegen S04.

Enge Kiste: Neymar (Mi.) mit PSG gegen Borussia Dortmund.

Davor steht freilich die Aufgabe gegen Paris Saint-Germain an - im Hinspiel (2:1) hatte der BVB die Mannschaft um Superstar Neymar über weite Strecken dominiert und kontrolliert. Auch der Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel in Gladbach (2:1) bestätigte die starke Form des Vize-Meisters.

PSG - BVB im Live-Ticker: Borussia Dortmund kommt mit starker Form nach Paris

„Wir waren in der ersten Halbzeit effektiv. Gladbach hat uns Probleme bereitet, was klar war, weil sie eine sehr gute Mannschaft sind. Sie haben ein sehr gutes Pressing gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir aber einen sehr guten Job gemacht und bis auf die Chance von Embolo nichts zugelassen“, erklärte Weltmeister Mats Hummels dem Nachrichtenportal web.de: „Was das Verteidigen einer Führung angeht, war das, was wir die zweite Halbzeit gespielt haben, das Beste dieser Saison.“

Verteidigen werden die Dortmunder auch in der französischen Hauptstadt müssen - damit der Traum vom Viertelfinale in der Königsklasse in Erfüllung geht.

Verfolgen Sie das Achtelfinal-Rückspiel am Mittwochabend (21 Uhr) hier im Live-Ticker. Bei Sky hat man sich aufgrund des Coronavirus ebenfalls schon zu Maßnahmen entschieden. Alle Übertragungen im März sind betroffen.

pm