Nagelsmann gibt Neuzugang gegen Augsburg Startelf-Garantie und vermeidet es, „1860“ zu sagen

Nach Barcelona wartet der FCA

+ © Eduard Martin/imago Julian Nagelsmann will nach zuletzt drei Remis in der Liga wieder drei Punkte holen. © Eduard Martin/imago

Der FC Bayern gewann jüngst das Duell mit dem FC Barcelona, nun wartet der FC Augsburg. Der Ticker zur Spieltags-Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann zum Nachlesen.

Update, 12.33 Uhr: Das war die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann. Morgen geht es um 15.30 Uhr mit dem Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg weiter.

FCB-PK im Live-Ticker: Goretzka nicht sicher in der Startelf, Mazraoui wird beginnen

Update, 12.32 Uhr: Gegen Barcelona wurde Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui nach der Pavard-Verletzung eingewechselt und machte seine Sache gut. Nagelsmann meint: „Hervorragend, da brauchen wir nicht viel reden, er hatte gute Offensivaktionen und hat sehr gut verteidigt, was gegen Barcelona nicht leicht ist. Er hat es gut gemacht, spürt von mir mehr Vertrauen und hat auch mehr Vertrauen in sich selber. Er wird morgen beginnen und kann zeigen, was in ihm steckt.“

Update, 12.28 Uhr: Der FC Augsburg hat mit Enrico Maaßen einen neuen Trainer. „Ich kenne ihn nicht persönlich, mein Co-Trainer Dino Toppmöller hat mit ihm aber den Fußballlehrer gemacht. Ich weiß, dass er grundsätzlich einen fußballerischen Absatz verfolgt. Es geht, wenn man neue eine Mannschaft übernimmt, auch darum, Ergebnisse zu liefern, auch mit einer gewissen Einfachheit. Sie spielen viele lange Bälle und gehen weniger Risiko. Wir bereiten uns aber nicht nur auf lange Bälle, sondern auch auf fußballerische Elemente vor. Ich weiß von meinem Co-Trainer aber, wie er Fußball denkt.“

Update, 12.24 Uhr: Leon Goretzka wäre wieder voll einsatzfähig, spielt er? „Möglich, ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Das werde ich im Laufe des heutigen Tages entscheiden, die Wahrscheinlichkeit ist schon da, weil er es gut gemacht hat, torgefährlich war und defensiv eine gute Stabilität gebracht hat. Ich habe zumindest nicht auf allen Positionen eine Entscheidung getroffen.“

FCB-PK im Live-Ticker: Nagelsmann vermeidet es, 1860 zu sagen - „Bei einem anderen Münchner Klub...“

Update, 12.21 Uhr: Nun steht die erste Länderspielpause an, ist Nagelsmann zufrieden? „Wir sind tabellarisch und punktemäßig hinten dran, hinter dem, was wir uns vorgestellt haben. Wenn man es rein fußballerisch sieht, haben wir eine gute Phase gehabt - wenn man das Stuttgart-Spiel ausnimmt, das war okay, aber nicht berauschend. Auch gegen Union war es schwer, einen fußballerischen Leckerbissen zu zeigen, da geht es viel um Kampf. Ähnlich wie morgen bei Augsburg, die viele lange Bälle spielen, auf den zweiten Ball gehen, in den Block vorne reinspielen, früh abschließen und viel aus der Distanz schießen“, so der Trainer. „Rein inhaltlich war der Block gut, wir haben uns aber andere Ergebnisse vorgestellt, als drei Punkte aus den letzten drei Spielen, das ist klar.“

Update, 12.17 Uhr: Julian Nagelsmann spielte für die Jugend und die Reserve des FC Augsburg, wo auch seine Trainerkarriere begann. „Es ist schon ein bisschen her, Augsburg war der erste große Verein, bei dem ich gespielt habe. Dann war ich bei einem anderen Münchner Klub, dann wieder in Augsburg, aber da konnte ich kaum noch spielen, weil ich früher verletzt war. Dann bin ich über die Sportplätze getingelt und habe mit dem Camcorder gefilmt und aufgeschrieben, was die Gegner machen und habe es Thomas (Tuchel, Anm.) erklärt. Er hatte die Grundidee. Aber von Leuten, die damals in Augsburg waren, sind kaum welche übrig. Nur den Zeugwart kenne ich noch, dann hört es aber schon auf. Generell ist Augsburg nahe an meiner Heimatstadt, meine Mutter und meine Schwester und meine Lebensgefährtin kommen morgen auch.“

PK im Live-Ticker: Nagelsmann fokussiert vor FCA-Partie - „An die Wiesn denke ich noch nicht“

Update, 12.13 Uhr: Dauerbrenner Joshua Kimmich wird auch gegen den FCA spielen: „Ich gehe davon aus, dass er morgen beginnen wird, auch wenn er bisher alle Spiele gemacht hat. Das ist ja sein Anspruch und sein Wunsch, immer zu spielen. Man kann nicht auf jeden Wunsch eingehen, aber grundsätzlich verzichte ich ungern auf ihn, wenn es körperlich möglich ist.“

Update, 12.11 Uhr: Für Nagelsmann steht der erste Wiesn-Besuch an, was er kommentiert: „An die Wiesn denke ich ehrlich gesagt noch nicht, es ist ja sehr omnipräsent in München und ich freue mich für alle, die darauf hin jubeln und sich freuen. Ich will erst mal mein Spiel gewinnen, in Augsburg.“

Update, 12.09 Uhr: Nun geht es um Ryan Gravenberch, der noch nicht viel gespielt hat. „Er hat ein paar Spiele gemacht, aber für seine Fähigkeiten vielleicht einen Tick zu wenig, was auch an der Konkurrenz liegt. Jetzt ist auch Leon zurück, der es gut gemacht hat. Er ist ein junger Spieler, der noch etwas Akklimatisation braucht. Er hat offensiv alle Qualitäten, hat einen super Abschluss, defensiv muss er jedoch noch ein paar Schritte gehen, das ist der Grund, weshalb er etwas weniger spielt.“

Bayern-PK im Live-Ticker: Nagelsmann sicher, dass Mané „wieder an sein Optimum“ kommt

Update, 12.07 Uhr: Der Coach wird nach Sadio Mané befragt, der zuletzt eher schwächelte. „Es ist ganz normal, dass man unzufrieden ist, wenn man sehr ehrgeizig ist. Was bei ihm sehr angenehm ist: Er ist sehr selbstreflektiert. Man muss ihm nicht einen Tag später erklären, warum man ihn ausgewechselt hatte. Ich habe ja schon oft betont, dass er sehr demütig und bodenständig ist. (...) Er wird wieder an sein Optimum kommen.“

Update, 12.03 Uhr: Zuerst wird Nagelsmann nach dem Personal befragt. „Lucas fällt aus, das wird noch ein paar Wochen dauern, King steht noch nicht zur Verfügung und Bouna“, so der Trainer. „Bei Upa sieht es gut aus, das war nur ein Schlag aufs Knie an einer schmerzempfindlichen Stelle außen am Knie. Es ist nichts Dramatisches, er hat gestern nicht trainiert, obwohl er hätte trainieren können. Er wird aber ganz normal das Abschlusstraining machen und spielen können, gleiches gilt für Benjamin Pavard. Er ist wieder bei Kräften.“

Update, 12.01 Uhr: Und los geht‘s mit der PK vor Augsburg!

Update, 11.55 Uhr: Wenige Augenblicke noch bis zum Beginn der Presserunde vor dem Bayern-Schwaben-Derby in Augsburg. Was sagt Julian Nagelsmann über den Gegner, der mit sechs Punkten aktuell den 13. Tabellenplatz belegt? Und wer fällt für die Begegnung am Samstag aus? All diese Fragen und noch mehr beantwortet der 35-Jährige in Kürze.

Update vom 16. September, 11.37 Uhr: In gut zwanzig Minuten startet die PK mit Julian Nagelsmann vor dem Auswärtsspiel des FC Bayern in Augsburg. Besonders der aktuelle Stand bei den zuletzt angeschlagenen Spielern dürfte die Fans interessieren. Ob der Trainer Details über seinen Kader und die letztliche Aufstellung verrät, zeigt sich ab 12 Uhr.

Update vom 16. September, 11.00 Uhr: In genau einer Stunde gibt Julian Nagelsmann ein Update zu seinen verfügbaren Profis für den kommenden Spieltag sowie einen Ausblick auf das Duell gegen den FC Augsburg. Was der Cheftrainer über den Gegner denkt und wer am Samstag von Beginn an spielt – all das könnte ab 12 Uhr Thema auf der Pressekonferenz sein.

FCB-PK im Live-Ticker: Nagelsmann will Remis-Serie in Augsburg beenden

Erstmeldung vom 16. September:

München - In der Champions League zeigte sich der FC Bayern am Dienstag von seiner starken Seite. Wie schon gegen Inter Mailand konnten die Münchner auch ihr zweites Spiel gegen Barcelona mit 2:0 für sich entscheiden. In der Bundesliga läuft es dagegen längst nicht mehr. Nach zuletzt drei Unentschieden gegen Gladbach, Union und Stuttgart soll in Augsburg die Wende folgen. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann erklärt am Freitagmittag, wie dies gelingen soll, die Presserunde gibt es hier im Live-Ticker.

PK vor Augsburg im Live-Ticker: Bayern-Trainer Nagelsmann wird wohl Änderungen vornehmen

Besonders die Startelf dürfte die Fans interessieren. Nach dem Ausfall von Lucas Hernández, der sich in den Schlussminuten gegen Barca einen Muskelbündelriss zuzog, wird Nagelsmann Änderungen vornehmen müssen. Auch im zentralen Mittelfeld sowie in der Offensive deuten sich einige personelle Wechsel zum Wochenende an. Ob sich der 35-Jährige in die Karten schauen lässt, bleibt abzuwarten.

Eigentlich sollte sich Nagelsmann gegen Augsburg keine großen Sorgen machen, auch wenn die Bayern in der letzten Saison sensationell mit 2:1 bei den Fuggerstädtern unterlagen. Denn der FCA ist der Lieblingsgegner des FCB-Cheftrainers, der ebenfalls eine Augsburger Vergangenheit hat. Gegen keine Mannschaft feierte Nagelsmann mehr Siege als gegen die Schwaben, zehnmal ging er bislang als Sieger vom Platz.

Bayern-PK im Live-Ticker: Julian Nagelsmann gibt ein Personal-Update

Des Weiteren wird Nagelsmann die Pressevertreter wie gewohnt mit einem Update zu seinem Personal versorgen. Neben den Verletzten Lucas Hernández und Kingsley Coman fehlt auch der frisch am Knie operierte Bouna Sarr länger, über weitere Ausfälle informiert Nagelsmann gegebenenfalls am Freitagmittag. Die beiden französischen Verteidiger Benjamin Pavard sowie Dayot Upamecano waren zuletzt angeschlagen, sie sollten jedoch für das Bayern-Schwaben-Duell einsatzfähig sein. (ajr)