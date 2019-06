Premier League: Diese Fußball-Leckerbissen warten rund um den Boxing Day auf die Fans

Boxing Day und Feiertage

Der Boxing Day ist für die englischen Fußballfans ein Fest. Auch 2019 finden rund um Weihnachten einige Spitzenspiele in der Premier League statt.

London - Traditionell sind die Tage rund um Weihnachten ein wahres Fest für die Fußballfans in England. Nich nur am „Boxing Day“ (26. Dezember) finden regelmäßig Fußballspiele in der Premier League statt - auch Neujahr und zwischen den Jahren dürfen sich Fans auf einige Highlights freuen: Der am Donnerstag veröffentlichte Spielplan für die kommende Saison ist mehr als vielversprechend.

Neuauflage des Europa-League-Finales in der Premier League

So treffen am Wochenende vor Weihnachten - wenn bereits einige Fans im Urlaub sein dürften - Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur und Europa-League-Sieger FC Chelsea aufeinander. Am Boxing Day reist Champions-League-Sieger FC Liverpool zum englischen Meister von 2017, Leicester City.

Zu einer Neuauflage des Europa-League-Finales kommt es dann zwischen den Jahren am 28. Dezember, wenn der FC Arsenal den FC Chelsea empfängt. Gleich am Neujahrstag wartet das nächste Highlight auf Arsenal: Mit Manchester United wartet ein richtiger Brocken auf die „Gunners“.

Die Spiele rund um den Boxing Day in der Übersicht:

Premier League am Samstag, 21. Dezember:

AFC Bournemouth - Burnley

Aston Villa - Southampton

Brighton - Sheffield United

Everton - Arsenal

Man City - Leicester City

Newcastle United - Crystal Palace

Norwich City - Wolves

Spurs - Chelsea

Watford - Man Utd

West Ham - Liverpool

Premier League am Donnerstag, 26. Dezember (Boxing Day):

AFC Bournemouth - Arsenal

Aston Villa - Norwich City

Chelsea - Southampton

Crystal Palace - West Ham

Everton - Burnley

Leicester City - Liverpool

Man Utd - Newcastle United

Sheffield United - Watford

Spurs - Brighton

Wolves - Man City

Premier League am Samstag, 28. Dezember

Arsenal - Chelsea

Brighton - AFC Bournemouth

Burnley - Man Utd

Liverpool - Wolves

Man City - Sheffield United

Newcastle United - Everton

Norwich City -Spurs

Southampton - Crystal Palace

Watford - Aston Villa

West Ham - Leicester City

Premier League an Neujahr 2020

Arsenal - Man Utd

Brighton - Chelsea

Burnley - Aston Villa

Liverpool - Sheffield United

Man City - Everton

Newcastle United - Leicester City

Norwich City - Crystal Palace

Southampton - Spurs

Watford - Wolves

West Ham - AFC Bournemouth

Den kompletten Spielplan der Premier League gibt es hier. Ob Leroy Sané im Winter noch für Manchester City auf Torejagd gehen wird, ist fraglich: Ein Wechsel zum FC Bayern München steht noch immer im Raum. Jetzt hat sich auch ein Fußballfunktionär zur Thematik geäußert, wie tz.de* berichtet. Ein anderer könnte dagegen vielleicht bald in die Premier League spielen: Mario Götze überrascht jetzt mit neuen Aussagen zu seinem auslaufenden Vertrag. Auch Franck Ribéry könnte es auf die Insel ziehen.

