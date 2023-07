Porsche übernimmt MHP komplett: Gibt es ein Zusammenhang zum Engagement beim VfB Stuttgart?

Still und heimlich

Vor gut einem Monat wurde bekannt gegeben, dass Porsche beim VfB Stuttgart als Investor einsteigen will. Jetzt gab es eine weitere Entwicklung beim Sportwagenbauer.

Stuttgart - Porsche, der künftige Investor des VfB, hat bekannt gegeben, die IT-Beratung MHP zu übernehmen. BW24 zeigt auf, ob es ein Zusammemnhang zwischen der MHP-Übnernahme durch Porsche und des Engaments beider beim VfB Stuttgart gibt.

Am 27. Juni gab es eine pompöse Pressekonferenz, bei der mitgeteilt wurde, dass Porsche beim VfB Stuttgart als Investor ansteigen soll und darüber hinaus weitere Sponsoringpakete übernehmen will. MHP hat sich derweil die Rechte am Stadionnamen von Mercedes-Benz gesichert. So heißt die Spielstätte des VfB seit dem 1. Juli MHPArena.

Was das Investment von Porsche angeht, wurde bislang nur eine Absichtserklärung unterschrieben. In den nächsten Wochen soll der Deal auch formaljuristisch eingetütet sein.