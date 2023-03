Eintracht Frankfurt chancenlos in Neapel – Aus in der Champions League nach deutlicher Pleite

Achtelfinal-Rückspiel

Eintracht Frankfurt hat das Wunder im Champions League-Duell mit Neapel verpasst und scheidet aus dem Wettbewerb aus.

SSC Neapel - Eintracht Frankfurt 3:0 (1:0)

Aufstellung SSC Neapel Meret - di Lorenzo, Rrahmani, M.-J. Kim, Mario Rui - Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Buta, Tuta, Ndicka - Knauff, Rode, Sow, C. Lenz, Kamada, M. Götze - Borré Tore 1:0 Osimhen (46. Minute), 2:0 Osimhen (53. Minute), 3:0 Zielinski (64. Minute)

>>>Live-Ticker aktualisieren<<<

Eintracht Frankfurt hat nach dem 0:2 im Hinspiel auch das Rückspiel verloren. Am Ende hieß es in Neapel 0:3, was das Aus in der Champions League bedeutet. Die SGE ging von Beginn an intensiv in die Zweikämpfe und ließ den offensivstarken Gastgebern keinen Platz, am Ende setzte sich aber die Qualität von Napoli durch. Individuelle Fehler wurden brutal bestraft und Eintracht Frankfurt, war, in beiden Duellen zusammengenommen, chancenlos gegen den Spitzenreiter der Serie A.

90. Minute: Die Nachtspielzeit beträgt zwei Minuten.

83. Minute: Die Eintracht ist bemüht, den Ehrentreffer zu erzielen, Neapel lässt aber weiterhin nur ganz wenig zu in der eigenen Defensive.

+ Eintracht Frankfurt scheidet aus der Champions League aus. © IMAGO/Jan Huebner

76. Minute: Neapel spielt weiter nach vorne, der ganz große Drang auf den vierten Treffer ist aber, verständlicherweise, nicht zu erkennen.

71. Minute: 20 Minuten sind noch auf der Uhr, um mehr als Ergebniskosmetik geht es hier aber nicht mehr für Eintracht Frankfurt.

64. Minute: Zielinski tritt selbst an, entscheidet sich für die Mitte und macht das 3:0.

62. Minute: Es gibt Elfmeter für Neapel nach einem Foul von Sow an Zielinski.

61. Minute: Tolle Parade von Trapp! Kvaratskhelia geht ins Dribbling gegen zwei Abwehrspieler und schlenzt aufs lange Eck, der SGE-Keeper ist aber zur Stelle.

58. Minute: Kamada erwischt eine Borre-Hereingabe mit der Fußspitze, kann Meret damit aber nicht überwinden. Das war aber die bislang beste Chance der SGE am heutigen Tage.

53. Minute: Neapel trifft erneut! Kvaratskhelia spielt zu di Lorenzo, der findet Osimhen vor dem Tor und es steht 2:0. Das war wohl mehr als eine Vorentscheidung.

51. Minute: Die Eintracht muss das Visier öffnen, wenn die Aufholjagd gelingen soll. Das öffnet natürlich Räume für die schnellen Offensivspieler der Gastgeber.

47. Minute: Keine Wechsel zur Pause, beide Teams sind unverändert.

46. Minute: Weiter geht es mit der zweiten Hälfte.

Halbzeit: Ganz bitter für Eintracht Frankfurt, direkt nach dem Treffer ist Pause. Jetzt wird es schwer, denn die SGE müsste drei Treffer erzielen, um zumindest die Verlängerung zu erreichen.

46. Minute: Tor für Neapel. Politano flankt von der rechten Seite in die Mitte, findet Osimhen, der gegen die Laufrichtung von Trapp einköpft - Führung Napoli.

43. Minute: Kvaratskhelia wird im Strafraum freigespielt, steht frei vor Trapp und findet im SGE-Keeper seinen Meister, der per Fußabwehr klärt.

38. Minute: Das Spiel ist weiter intensiv, beide Teams scheuen keinen Zweikampf, gehen jedem Ball nach. Tormöglichkeiten gab es bislang aber nicht in Hülle und Fülle. Kvaratskhelia hatte die einzige Chance, die Trapp aber entschärfte.

32. Minute: Lenz mit der nächsten Gelben Karte für die SGE, nachdem er di Lorenzo über die Klinge springen ließ.

31. Minute: Eine habe Stunde ist vorbei, Tore sind bislang noch keine gefallen. Die Eintracht gestaltet das Spiel mittlerweile wieder ausgeglichener, der große Druck der Gastgeber ist erstmal vorbei.

26. Minute: Ndicka hat die bei einem Zweikampf die Hände im Gesicht von Osimhen und sieht die erste Gelbe Karte der Partie.

23. Minute: Die SSC Neapel schafft immer mehr hohe Ballgewinne und erhöht damit den Druck auf die Defensive der SGE, die es bis jetzt aber noch verteidigt bekommt.

19. Minute: Kvaratskhelia nimmt Fahrt auf, drängt in den Strafraum ein. Ndicka ist dran, der Georgier kommt aber zum Abschluss, doch Trapp entschärft den Schuss.

17. Minute: Der Druck der Gastgeber wächst so langsam. Trapp kann einen Schuss entschärfen, die Fahne geht aber hoch - Abseits.

+ Schafft Eintracht Frankfurt das Wunder? © IMAGO/Jan Huebner

13. Minute: Die Eintracht ist drin im Spiel, geht intensiv in die Zweikämpfe und lässt der gegnerischen Offensive keinen Platz. Ein guter Start der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner.

10. Minute: Der Abschluss von Knauff wird geblockt, es gibt Ecke, die aber nichts einbringt.

5. Minute: In den ersten Minuten steht Eintracht Frankfurt tief, lässt die Gastgeber das Spiel machen und lauert auf Konter.

1. Minute: Die Gastgeber haben Anstoß, die SGE spielt ganz in rot zunächst von rechts nach links.

Eintracht Frankfurt: Schafft die SGE das Wunder?

+++ 20.57 Uhr: Die Mannschaften kommen aufs Feld, die Champions League-Hymne wird gespielt. In wenigen Augenblicken geht es hier los. Schafft die SGE das Wunder?

+++ 20.38 Uhr: Vor der Partie äußerte sich Oliver Glasner am DAZN-Mikro über die schwere Aufgabe am heutigen Abend: „Wir brauchen jeden Funken Energie. Mir ist wichtig, zu zeigen, wer wir sind. Wir sind Eintracht Frankfurt, wir sind amtierender Europa-League-Sieger und so möchte ich, dass wir auftreten.“

+++ 20.05 Uhr: Glasner wechselt dreimal in der Startelf. Knauff, Lenz und Kamada spielen für Hasebe, Max und Kolo Muani. Philipp Max hätte man sicherlich in der Anfangsaufstellung erwartet, sein Bankplatz ist überraschend.

Eintracht Frankfurt: Glasner nimmt Wechsel in Startelf vor

+++ 19.58 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Für folgendes Personal haben sich die. beiden Trainer enstschieden:

SSC Neapel: Meret - di Lorenzo, Rrahmani, M.-J. Kim, Mario Rui - Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Eintracht Frankfurt: Trapp - Buta, Tuta, Ndicka - Knauff, Rode, Sow, Lenz, Kamada, M. Götze - Borré

+ Eintracht Frankfurt will das Wunder von Neapel schaffen. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

+++ 19.31 Uhr: Die Statistik spricht übrigens für die Eintracht. Das einzige Pflichtspiel bei der SSC Neapel konnte die SGE mit 1:0 gewinnen. Der Erfolg liegt aber schon ein paar Tage zurück: Im Achtelfinale des UEFA-Cups siegten die Adler zweimal mit 1:0 und zogen ins Viertelfinale ein. Heute würde dieses Ergebnis übrigens nicht reichen.

+++ 19.05 Uhr: Wie auf einem Video der italienischen Nachrichtenagentur Local Team zu sehen ist, kam es im Stadtzentrum Neapels zu Zusammenstößen zwischen Fans von Eintracht Frankfurt und der italienischen Polizei. Dabei wurde die Polizei mit Feuerwerkskörpern beschossen und mit Stühlen und Tischen beworfen.

Eintracht Frankfurt glaubt an Sieg in Neapel

Update vom Mittwoch, 15. März, 18.25 Uhr: Bei Eintracht Frankfurt muss heute einiges, wenn nicht alles passen, um Neapel mit mindestens zwei Toren Unterschied zu schlagen. „Ich habe letzte Woche „In diesem Jahr“, den Film zum Sieg in der Europa League, gesehen – frühe Tore wie in Barcelona oder gegen West Ham sind nie verkehrt“, sagte Sebastian Rode. Ein früher Treffer für die SGE würde die Chancen tatsächlich rasant ansteigen lassen.

Erstmeldung: Neapel/Frankfurt - Eintracht Frankfurt steht im Rückspiel des Achtelfinales in der Champions League unter Druck. Nach der 0:2-Pleite im Hinspiel benötigt die SGE einen Sieg mit zwei Treffern Unterschied, um die Verlängerung zu erreichen. Keine einfache Aufgabe gegen einen Gegner, der in der heimischen Serie A unangefochtener Spitzenreiter ist und auch beim Erfolg in Hessen seine ganze Qualität auf den Platz brachte.

Champions League im Live-Ticker: Eintracht Frankfurt zu Gast in Neapel

„Wir hatten sehr lange Zeit, das Hinspiel zu analysieren. Die Marschrichtung ist klar: Alles daran setzen, um mindestens zwei Tore zu erzielen und ins Viertelfinale einzuziehen. Ich nehme die Jungs sehr positiv wahr. Das Abschlusstraining war sehr gut. Wir müssen einen 0:2-Rückstand wettmachen, das ist unser Ziel“, gab sich Eintracht-Trainer Oliver Glasner selbstbewusst auf der Pressekonferenz vor der Partie in Neapel.

Fehlen werden bei Eintracht Frankfurt die beiden Top-Stürmer Jesper Lindström und Randal Kolo Muani. Der Däne verletzte sich kürzlich und wird noch mehrere Wochen pausieren müssen. Der französische Nationalspieler dagegen sah im Hinspiel die Rote Karte und muss gesperrt zuschauen. „Es zeichnet uns aus, Ausfälle kompensieren zu können. Uns fehlen zwei Spieler mit herausragenden Eigenschaften. Dafür starten andere, die ebenfalls Fähigkeiten haben, ein Spiel zu entscheiden“, nimmt Glasner nun andere Spieler in die Pflicht.

Eintracht Frankfurt: Offensiv-Duo fehlt der SGE beim Rückspiel in Neapel

Experten und Fans sehen die Chancen aufs Weiterkommen für Eintracht Frankfurt als sehr gering an, Sebastian Rode will davon aber nicht wissen. „Wir haben selbst eine hohe Erwartungshaltung an uns und haben bewiesen, dass wir losgelöst von der Liga international auftrumpfen können. Ich sehe die Ausgangslage nicht so negativ, wie sie von draußen gemacht wird“, so der Kapitän auf der PK.

Ein Thema bei Verantwortlichen und Spielern war auch, dass keine Fans von Eintracht Frankfurt beim Rückspiel im Stadion sein werden. „Natürlich hätten wir die Fans gerne dabei. Aber wir konzentrieren uns darauf, was wir beeinflussen können. Auch wenn sie nicht körperlich anwesend sein können, wissen wir um ihre Unterstützung“, sagte Glasner. Kapitän Rode hofft, dass es nicht das letzte Auswärtsspiel in der Champions League sein wird und die Anhänger der SGE im Viertelfinale wieder dabei sein können: „Es wäre schön gewesen, die Fans dabei zu haben, weil wir auswärts schon viele Feste gemeinsam gefeiert haben. Wir geben alles, dass wir das nach dem einen oder anderen Tor woanders nachholen können.“ (smr)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Jan Huebner