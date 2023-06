Peta-Ranking zeigt: So vegan sind Deutschlands Fußball-Stadien

Falafel-Wrap und Co.

+ © Imago/Team2/Wirestock Beim FC Schalke 04 kommen Veganer voll auf ihre Kosten – längst gibt es nicht nur die klassische vegane Currywurst. © Imago/Team2/Wirestock

Bier, Bratwurst – klar. Aber in welchen Bundesliga-Stadien gibt es das beste Angebot für Veganer? Eine Studie der Peta schafft Klarheit.

München – Vegane Ernährung ist in Deutschland auf dem Vormarsch – selbes gilt für die Fußball-Bundesliga. Serge Gnabry, Luca Waldschmidt, Mitchell Weiser und Co.: Die Liste der Profis, die sich vegan ernähren, wird immer länger. Waren klassische Currywurst und Co. vor einigen Jahren noch unantastbar, gibt es heute in allen Bundesliga-Stadien vegane Alternativen.

Doch welche Arenen konnten in der Saison 2022/23 mit dem besten Vegan-Angebot aufwarten? Die Tierschutzorganisation Peta hat mithilfe eines Punktesystems ein Ranking erstellt. So sieht es aus:

Vegan-Ranking der Bundesliga-Stadien: Schalke holt sich den Titel

1. FC Schalke 04: Zum vierten Mal in Folge schnappt sich die VELTINS-Arena in Gelsenkirchen den Titel „Vegan-freundlichstes Bundesliga-Stadion“. Vegane Filetstreifen mit Curry-Kokossoße und Nudeln oder Grillgemüse-Wraps gehören zum beachtlichen Angebot des Absteigers.

Vegan-Ranking der Bundesliga-Stadien: FC Bayern muss sich mit Platz 6 begnügen

4. RB Leipzig und Hertha BSC Berlin: Sowohl die Sachsen als auch die Berliner bieten ihren Anhängern eine gute Auswahl an veganen Speisen. Vegane Würstchen und einiges mehr gibt es mittlerweile in beiden Stadien. Schmeckt!

Sowohl die Sachsen als auch die Berliner bieten ihren Anhängern eine gute Auswahl an veganen Speisen. Vegane Würstchen und einiges mehr gibt es mittlerweile in beiden Stadien. Schmeckt! 6. FC Bayern München: Der Rekordmeister ist Spitzenplätze gewohnt, hier reicht es nicht für die vorderen Ränge. Trotzdem ist das vegane Angebot in der Allianz Arena überdurchschnittlich gut. Chipotle Burger und Falafel-Wraps wissen zu gefallen.

+ Das vegane Angebot in der Allianz Arena kann im Vergleich gut mithalten. © IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Vegan-Ranking der Bundesliga-Stadien: Freiburg, Leverkusen und Bochum im Mittelfeld

9. SC Freiburg: Die Breisgauer hängen im Vegan-Ranking noch im Mittelfeld fest. Der vegane Döner gehört zu den Highlights im neuen Europa-Park-Stadion.

Die Breisgauer hängen im Vegan-Ranking noch im Mittelfeld fest. Der vegane Döner gehört zu den Highlights im neuen Europa-Park-Stadion. 10. Bayer Leverkusen: Bulgursalat, Green Oat Burger und Potato Dippers gibt es für die Fans der Werkself. Nicht schlecht.

Vegan-Ranking der Bundesliga-Stadien: Ausbaufähiges Angebot bei Hoffenheim und Union

12. 1. FC Köln und Werder Bremen: Köln wartet seit der Saison 2022/23 mit hausgemachtem Reibekuchen auf, das Weserstadion hat Falafel mit Hummus zu bieten. Für beide reicht es nur fürs untere Mittelfeld.

(epp)