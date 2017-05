Trotz Sieg: Draxler und PSG machen keinen Boden gut

Theoretische Chance auf Meisterschaft erhalten

+ © AFP Julian Draxler und Paris Saint-Germain haben ihre theoretische Chance auf den Titel in Frankreich gewahrt. © AFP

Paris - Die beiden Ex-Bundesliga-Profis Julian Draxler und Kevin Trapp dürfen sich weiter ganz leise Hoffnungen auf den Gewinn der französischen Meisterschaft mit Paris Saint-Germain machen.

Der französische Fußballmeister Paris St. Germain hat seine theoretische Titelchance am 36. Spieltag durch ein 5:0 (2:0) gegen Schlusslicht SC Bastia gewahrt. Mit Weltmeister Julian Draxler und Torwart Kevin Trapp in der Startformation erzielten Edinson Cavani (78./89.), Lucas (32.), Marco Verratti (35.) und Giovani Lo Celso (82.) die Treffer für den Hauptstadtklub.

In der 78. Minute verschoss Cavani noch einen Strafstoß. PSG weist jetzt 83 Punkte auf und liegt weiter drei Zähler hinter Tabellenführer AS Monaco (86), der am Samstagabend 3:0 (2:0) bei AS Nancy gewann. Monaco hat außerdem noch ein Nachholspiel auszutragen.



SID