Osimhen-Wechsel? FC Bayern dachte offenbar an spektakuläres Tauschgeschäft

Gehalt von Mané als Problem

Stürmer-Star Victor Osimhen von Neapel steht auf dem Transfer-Zettel des FC Bayern ganz oben. Sadio Mané sollte offenbar als Tauschobjekt herhalten.

München – Der FC Bayern München ist fieberhaft auf Stürmersuche für die neue Saison. Dabei scheinen die Münchner offenbar alle Hebel in Bewegung setzen und kreative Mittel ausschöpfen zu wollen. Sadio Mané spielt in den Überlegungen eine entscheidende Rolle.

Sadio Mané Geburtsdatum: 10. April 1992 (31 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Linksaußen Marktwert: 45 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Victor Osimhen will zum FC Bayern: Neapel fordert 150 Millionen Ablöse für Transfer

Im Umfeld des FC Bayern ist zu hören, dass Victor Osimhen die Lücke im Sturmzentrum beim deutschen Rekordmeister schließen soll. Der Knipser der SSC Neapel, die kurz vor dem Meistertitel steht, wäre einem Transfer nicht abgeneigt. Vielmehr: Osimhen will zum FC Bayern wechseln, hieß es zuletzt.

Das Problem: Der Nigerianer, der in der Serie A 21 Saisontore erzielt hat, ist exorbitant teuer. Die Italiener fordern für ihren Torjäger eine Ablöse in Höhe von 150 Millionen Euro, wie die Gazetta dello Sport berichtet hat. „Diese Summe – da sagen die Bayern – ‚das werden wir niemals bezahlen‘“, erklärte Transfer-Experte Florian Plettenberg bei Sky. Hier kommt Sadio Mané ins Spiel.

Der FC Bayern wollte offenbar Mané für Osimhen tauschen.

Osimhen für Mané? FC Bayern dachte offenbar an spektakuläres Tauschgeschäft

Der Senegalese ist spätestens seit seinem Schlag ins Gesicht von Leroy Sané ein Verkaufskandidat. Der FC Bayern „versucht alles um Mané loszuwerden“, war zuletzt zu hören. Nach dem Aus in der Champions League gegen Manchester City gab es wieder Ärger um Bayern-Star Mané.

Um den Osimhen-Transfer zu finanzieren und die Ablöse zu drücken, sollen einzelne Bayern-Verantwortliche nun ein Tauschgeschäft ins Spiel gebracht haben. „Das halten wir für ausgeschlossen, weil Neapel das Gehalt von Mané niemals bezahlen wird“, hält Plettenberg dagegen. Jedoch sei Mané ein Kandidat für andere Topvereine.

Sadio Mané ist Abgangskandidat beim FC Bayern: Frische Millionen für Osimhen-Transfer?

Ein Tauschmodell zwischen dem Nigerianer und dem Senegalesen ist demzufolge eher unwahrscheinlich. Mané zählt seit seinem Wechsel von Liverpool nach München im vergangenen Sommer zu den Top-Verdienern beim FC Bayern – ein Abnehmer ist dementsprechend schwer zu finden.

Der 31-Jährige, der zuletzt in Mainz sein erstes Tor in diesem Jahr erzielten konnte, hat noch einen Vertrag bis 2025 und macht wohl keine Anstalten, den Verein zu verlassen. Im Übrigen: Manés senegalesischer Kumpel Bouna Sarr, bis 2024 gebunden, will offenbar seinen Vertrag aussitzen.

Scheitert der Osimhen-Transfer? FC Bayern hat Plan B dank Uli Hoeneß in der Hinterhand

Sollte der Osimhen-Transfer für die Bayern nicht zu stemmen sein, gäbe es aber noch eine kostengünstigere Alternative aus der Bundesliga. Uli Hoeneß ist „ein großer Fan von Kolo Muani“ – der Bayern-Patron mischt offenbar im Hintergrund mit. (ck)

