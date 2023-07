Nübel nach „Horror-Premiere“ im VfB-Tor „böse abgewatscht“: Geht diese Schelte zu weit?

Medien im Fokus

+ © Federico Pestellini/IMAGO Alexander Nübel ist beim VfB Stuttgart ein Thema. © Federico Pestellini/IMAGO

Bei einem Testturnier hat der VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach eine empfindliche 1:5-Pleite kassiert. Im Mittelpunkt dabei stand Torwart Alexander Nübel.

Stuttgart - Bei den Schwaben war man eigentlich froh, endlich einen neuen Torwart verpflichtet zu haben. BW24 zeigt jetzt aber auf, inwiefern Alexander Nübel nach seinem Debüt für den VfB Stuttgart von der Presse kritisiert wurde.

Dabei ging BW24 der Frage nach, inwiefern manch ein Medium über das Ziel hinausschoss. Nübel kämpft derzeit gegen Fabian Bredlow um den Stammplatz im Stuttgarter Gehäuse. Außerdem stehen mit Dennis Seimen und Florian Schock noch zwei Nachwuchstorhüter im Kader der Schwaben.

Bei seinem Debüt im VfB-Tor hat Nübel eine 1:5-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach hinnehmen müssen. Das nächste Vorbereitungsspiel der Stuttgarter steht am Samstag (5. August) an, dann geht es für den VfB in England gegen Sheffield United.