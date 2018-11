Niederlande gegen Frankreich: Nations League heute im Live-Ticker

Top-Spiel am Freitag

+ © dpa mit ank Niederlande gegen Frankreich im Live-Ticker. © dpa mit ank

Am Freitag stehen in der Nations League sieben Partien an. Im Top-Spiel trifft die Niederlande auf Frankreich. Heute bieten wir wieder einen Live-Ticker.

Am Freitag, 16. November 2018, stehen in der Nations League sieben Partien auf dem Programm. Das Top-Spiel steigt in Rotterdem zwischen der Niederlande und Weltmeister Frankreich. Hier gibt‘s den Live-Ticker dazu.

Möchte Deutschland noch den Abstieg aus Liga A vermeiden, darf die Niederlande gegen die Franzosen auf gar keinen Fall gewinnen.

Nations League: Die Aufstellungen im Spiel Niederlande gegen Frankreich

Niederlande: Cillessen - Dumfries , de Ligt , van Dijk , Blind - de Roon , Wijnaldum , F. de Jong - Bergwijn , Depay , Babel

Frankreich: Lloris - Pavard , Varane , Kimpembe , Digne - Kanté , N'Zonzi , Matuidi - Griezmann , Giroud , Mbappé

Niederlande - Frankreich 0:0 (Fr, 20.45 Uhr), in Rotterdam

Niederlande: --- Frankreich: --- Tore: --- Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

>>> Ticker aktualisieren <<<

21.19 Uhr: Noch ist das Spiel eine Nullnummer.

21.01 Uhr: Gelbe Karte für Georginio Wijnaldum (Niederlande). Der Spieler des Liverpool steigt Antoine Griezmann auf den Knöchel und sieht dafür Gelb.

20.54 Uhr: Erste Chance für Frankreich! Digne flankt aus dem Halbfeld auf Griezmann im Sechzehner: Sein Kopfball landet in den Armen von Cillessen.

20:46: Anstoß beim Spiel Niederlande gegen Frankreich in Rotterdam.

Uhrzeit Liga Gr. Heim Gast Ergebnis 20.45 Uhr B 1 Slowakei Ukraine -:- 20.45 Uhr B 4 Wales Dänemark -:- 20.45 Uhr C 3 Zypern Bulgarien -:- 20.45 Uhr C 3 Slowenien Norwegen -:- 20.45 Uhr D 4 Gibraltar Armenien -:- 20.45 Uhr D 4 Liechtenstein Mazedonien -:-

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker des Nations-League-Spiels Niederlande gegen Frankreich. Natürlich behalten wir auch die anderen Partien an diesem Freitag im Auge! Neben dem Spitzenspiel in der Liga A, Gruppe 1 empfängt unter anderem Wales Dänemark und die Slowakei die Ukraine (tz.de* gibt einen Überblick über den Spielplan der Nations League 2018/2019).

Nations League im Live-Ticker: Niederlande gegen Frankreich - Machen die Holländer schon alles klar?

Frankreich ist Rang eins in dieser Gruppe schon fast nicht mehr zu nehmen. Mit sieben Punkten liegt der Weltmeister klar vor der Niederlande (3) und Deutschland (1). Musste sich das Team von Trainer Didier Deschamps im Auftakt-Match in Deutschland (0:0) noch mit einem Remis zufrieden geben, folgten anschließend zwei Siege. Gegen die Niederlande reicht nun ein Zähler, um den Gruppensieg vorzeitig perfekt zu machen.

Und auch für Deutschland geht es in diesem Aufeinandertreffen um einiges. Obwohl der Weltmeister von 2014 nur Zuschauer ist, muss das Team von Trainer Jogi Löw darauf hoffen, dass die Niederlande ihr Heimspiel im De Kuip nicht gewinnt. Denn sonst ist der Abstieg der deutschen Nationalmannschaft aus Liga A nicht mehr zu vermeiden.

Nations League: Das sind die weiteren Spiele am Freitag

In der Liga B, Gruppe 1 trifft die Slowakei auf die Ukraine. Während die Ukraine schon als Gruppenerster feststeht, kämpfen die Slowaken noch gegen den Abstieg. Im Spiel zwischen Wales und Dänemark geht es hingegen noch um den Gruppensieg.

Doch wie funktioniert eigentlich der Modus der Nations League? Wir haben den Modus und die Regeln des neuen Wettbewerbs erklärt. Außerdem gibt es am Samstag den Live-Ticker zu Italien gegen Portugal in der Nations League.

nc

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks