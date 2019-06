Nations League im Live-Ticker: Niederlande gegen England - wer stürmt ins Endspiel?

Halbfinale des UEFA-Wettbewerbs

Nur noch ein Schritt bis zum Finale: In der Vorschlussrunde der Nations League stehen sich die Niederlande und England gegenüber. Wir berichten im Live-Ticker.

Niederlande - England -:- (-:-), Donnerstag, 20.45 Uhr, in Guimarães

Schiedsrichter: Clement Turpin (FRA)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom zweiten Halbfinale der Nations League. In Guimarães stehen sich am Donnerstag (ab 20.45 Uhr) die Niederlande und England gegenüber. Wenige Tage nach dem Champions-League-Finale zwischen dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur könnte es in Portugal zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Weltklasse-Spieler Virgil van Dijk und Harry Kane kommen.

Im Endspiel der Königsklasse hatten van Dijk und seine Reds die Nase vorne - und dieses Mal? Beide Nationen wollen natürlich ins Finale des neuen Wettbewerbs einziehen. Selbiges findet dann am Sonntag in Porto statt - dort wartet nach der Gala von Cristiano Ronaldo gegen die Schweiz Europameister Portugal. CR7 brillierte und schnürte einen Dreierpack, dabei hatte es nach einer kuriosen Schiedsrichterentscheidung zwischenzeitlich gar nicht so schlecht ausgesehen für die Eidgenossen.

Niederlande gegen England: Nations-League-Halbfinale im Live-Ticker

Van Dijk und Kane werden am Donnerstagabend übrigens nicht die einzigen Spieler sein, deren Wege sich schon einmal gekreuzt haben - man kennt sich natürlich. Schließlich waren die niederländischen Superstars Matthijs de Ligt und Frenkie de Jong mit Ajax Amsterdam bis ins Halbfinale der Champions League eingezogen - dort war gegen Tottenham um Kane, Dele Alli und Danny Rose dann Schluss.

Auf tz.de* erfahren Sie, wo und wie Sie das Spiel Niederlande gegen England live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

