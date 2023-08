Füllkrug vor BVB-Wechsel: Geheimtreffen aufgedeckt – versteckte sich Niclas auf der Rückbank?

Werder will Ersatz

DFB-Stürmer Niclas Füllkrug steht offenbar direkt vor einem Transfer zu Borussia Dortmund. Werder Bremen spricht schon von einer „weitgehenden Einigung“.

Dortmund – Nationalstürmer Niclas Füllkrug wird in Zukunft offenbar in Schwarz-Gelb auflaufen. Der 30-Jährige steht nach verschiedenen Medienberichten unmittelbar vor einem Wechsel von Werder Bremen zu Borussia Dortmund.

Füllkrug nahm am Donnerstag schon nicht mehr am Training der Norddeutschen teil. „Wir sind bezüglich Niclas mit einem Verein im Austausch und haben da auch weitgehend Einigung erzielt. Es sind noch ein paar Details zu klären. Daher möchte ich noch keinen Namen nennen“, sagte Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz. „Es ist eine Option, die für alle Seiten passt.“

Füllkrug vor BVB-Transfer: Erste Berichte zu Ablösesumme kursieren

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Füllkrug in Dortmund einen Dreijahresvertrag (bis 2026) erhalten. Im Raum steht eine Ablösesumme von rund 15 Millionen Euro, Füllkrug soll an diesem Donnerstag den Medizincheck beim Vizemeister absolvieren. Er gehe von einer Einigung im Laufe des Tages aus, sagte Fritz.

Nach Informationen des Portals Deichstube soll sich Füllkrug am Donnerstagvormittag auf den Weg nach Dortmund gemacht haben, um letzte Details des Transfers zu klären. Kurios: In Dortmund arrangierte man laut Bild ein Versteckspiel, um die Öffentlichkeit möglichst lange im Unklaren zu lassen. Bei der Fahrt zum Medizincheck soll sich Füllkrug dem Bericht nach auf die Rückbank eines Autos gelegt haben, um so nicht gesehen zu werden. Dem Bericht der Bild nach kostet Füllkrug den BVB nur 13 Millionen. Es sollen aber weitere Millionen an Bonuszahlungen hinzukommen.

Füllkrug vor Werder-Abschied: Bremen will Ersatz holen - „gibt einen klaren Favoriten“

Beim BVB gibt es auf der Mittelstürmer-Position auch deshalb Bedarf, weil Angreifer Sébastien Haller Anfang 2024 für die Elfenbeinküste beim Afrika-Cup spielen will und den Dortmundern damit längere Zeit nicht zur Verfügung stehen wird. Füllkrug könnte in Dortmund in der Champions League spielen und sich davon bessere Chancen auf eine Nominierung für die Heim-EM im kommenden Jahr erhoffen.

Sobald der Wechsel über die Bühne gegangen ist, wollen die Bremer einen neuen Stürmer präsentieren. „Es gibt den einen klaren Favoriten. Es sind drei, vier Leute, mit denen wir uns insgesamt beschäftigen. Jetzt müssen wir schauen, was wir umsetzen können“, sagte Fritz.

Bei der Suche nach einem neuen Linksverteidiger ist Werder schon weiter. Olivier Deman von Cercle Brügge steht vor einem Wechsel an die Weser. Der 23 Jahre alte Nationalspieler Belgiens absolvierte am Donnerstag bereits den Medizincheck und soll zeitnah einen Vertrag unterschreiben. (dpa/rjs)