„Das Teil ist gerade eben hier abgefallen“: FC Bayern zerstört die Schale bei Meister-Party

Stars in Lederhosen und Dirndl

Der FC Bayern feiert trotz großer Unruhe im Verein die Deutsche Meisterschaft. Dabei kommt es zu einem kleinen Malheur.

Update vom Montag, 29. Mai, 10.24 Uhr: Bei den Meisterfeierlichkeiten des FC Bayern ist es laut Bild zu einem kleinen Unfall mit der Meisterschale gekommen. Wie das Blatt berichtet, passierte das Missgeschick Joshua Kimmich, als er die Meisterschale zum Mannschaftsbus trug. „Ich glaube, das ist noch die Kopie. Weil es ist schon ein Stück abgebrochen!“, sagte Kimmich. Und weiter: „Ich hoffe mal, dass es die Kopie ist. Sonst haben wir ein Problem... Das Teil ist gerade eben hier abgefallen. Ist halt Verschleiß.“

Dem Bericht zufolge ist die echte Schale noch in Dortmund, ohnehin bekommen die Mannschaften offenbar nur eine Replik für die Feierlichkeiten, die echte Meisterschale gibt es also nur bei der Übergabe im Stadion.

Meister-Party beim FC Bayern: Spieler-Trio verlässt Feier vorzeitig – Müller heizt ein

Update, 19.01 Uhr: Auch Herbert Hainer hat die Feierlichkeiten schon verlassen. Uli Hoeneß ist tz-Informationen zufolge nicht anwesend. Der neue Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen kündigt an: „Ich werde am morgigen Tag das alles erst einmal Revue passieren lassen. Es ist so viel passiert in den letzten Tagen.“

Update, 18.53 Uhr: Das Franzosen-Trio um Benjamin Pavard, Kingsley Coman und Lucas Hernandez hat die Meisterfeier bereits wieder verlassen. Thomas Müller gibt zu, es sei ihm „körperlich schon einmal besser“ gegangen. „Jamal hat das Ding reingehämmert“, würdigt er seinen Teamkollegen in einer Ansprache, um dann festzustellen: „So schlecht steh‘ ma doch nicht da.“

Update, 18.32 Uhr: Zuletzt zeigen sich Thomas Tuchel und Hasan Salihamidzic und feiern kräftig mit. Lieder werden gesungen, die Stimmung ist gut. „Sowas habe ich lange nicht erlebt“, sagt München-OB Dieter Reiter und meint damit das hochspannende Meisterschafts-Finale. Die Frauen um Georgia Stanway geben eine Karaoke-Version von „Sweet Caroline“ zum Besten.

Update, 18.17 Uhr: Stadionsprecher Stefan Lehmann eröffnet die Party: „Ihr seid Wahnsinn, danke!“ Und dann tauchen sie nacheinander auf, die Meister-Helden! Es geht offiziell los. Jeweils ein Spieler und eine Spielerin betreten unter Jubel den Rathausbalkon. Eric Maxim Choupo-Moting weiß mit einer ausgefallenen Mützen-Brillen-Kombination zu gefallen.

Update, 18.10 Uhr: Bayern-Star Giulia Gwinn wird mit einer Leberkassemmel in der Hand zum Interview abgepasst. „Schmeckt überragend“, schwärmt sie. „Das eine oder andere Getränk wurde schon getrunken, deshalb darf das Essen nicht zu kurz kommen“, erklärt die aktuell noch verletzte Spielerin mit einem Grinsen. „Wir haben schon gut gefeiert im Bus, heute Abend geht es hoffentlich noch intensiver weiter.“

Update, 18.05 Uhr: Herbert Hainer formuliert eine knappe Ansprache, gleich werden die Spieler und Spielerinnen auf dem Balkon stehen. Hainer spricht von 20.000 Fans, die bei der Meisterfeier am Marienplatz dabei sind. Der Präsident bedankt sich bei München-OB Dieter Reiter für die Unterstützung.

Update, 17.45 Uhr: Der Marienplatz ist prall gefüllt, die Meisterfeier beginnt in diesen Minuten! Gleich werden sowohl die FCB-Männer als auch die FCB-Frauen vor Ort sein, um es gemeinsam mit den Fans krachen zu lassen. Kaiserwetter in München gibt‘s noch obendrauf.

Bayern-Frauen machen Doppel-Meisterschaft perfekt – Männer stehen Spalier

Update, 16.13 Uhr: Die Frauen des FC Bayern sind Deutscher Meister: Mit sage und schreibe 11:1 schlägt das Team am letzten Spieltag Turbine Potsdam. Die Männermannschaft, ebenfalls Meister in der Bundesliga, steht für das Frauenteam nach diesem Erfolg Spalier. Um 17:30 feiern die beiden Mannschaften gemeinsam mit den Fans am Münchner Marienplatz.

„Eine Wahnsinnswertschätzung vom Verein“, sagte Nationalspielerin Klara Bühl im BR-Interview, noch bevor die beiden Teams sich zum gemeinsamen Foto hinter den beiden Meisterschalen versammelten. „Es war ein Jahr mit harter Arbeit. Unbeschreiblich. Das Spiel lief super für uns mit dem frühen Tor. Es war unfassbar, was hier los war.“

Update, 14.38 Uhr: 39 Minuten sind am Campus in München gespielt, die Frauen des FC Bayern liegen bereits mit 7:0 gegen Absteiger Turbine Potsdam vorne. Das Torfestival bedeutet wohl auch: Ab 17.30 Uhr werden dann auf dem Marienplatz zwei Schalen präsentiert werden.

Update, 13.46 Uhr: Die Männer werden auf jeden Fall am Marienplatz ihre Last-Minute-Meisterschaft feiern, offenbar ist der Verein guter Dinge, dass mehr Menschen kommen werden, als im letzten Jahr. Los geht es mit dem Empfang um 17.30 Uhr im Rathaus. Wir haben den Plan im Detail zusammengefasst.

Update vom 28. Mai, 12.05 Uhr: Der FC Bayern möchte heute am liebsten eine doppelte Meisterschaft auf dem Marienplatz feiern. Dafür sollen die Frauen des FCB ihre Spitzenplatzierung heute im Spiel gegen Potsdam verteidigen. Das Spiel startet um 14 Uhr – genau wie die Feierlichkeiten auf dem Marienplatz. Dort soll es auch ein Public Viewing geben.

Update vom 28. Mai, 09.51 Uhr: Der geschasste Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic hat laut Bild alleine an der internen Meisterfeier im Dampfdom der „Motorworld“ teilgenommen. Im Gegensatz zum ebenfalls entlassenen Oliver Kahn durfte Salihamidzic überhaupt vor Ort sein.

Trotz Meisterschaft hatten nicht alle Münchner gute Laune. Leon Goretzka startete in Köln von der Bank aus und wurde nach dem Ausgleich sogar wieder ausgewechselt. Sein Gemütszustand war ihm auch auf der Meisterfeier noch anzusehen. Er schaute grimmig drein.

Update vom 28. Mai, 07.49 Uhr: Während der FC Bayern seine elfte Meisterschaft in Folge feiern konnte, musste Oliver Kahn zu Hause bleiben. Nach seiner Entlassung trat er bei Sky noch einmal nach: „Das war der schlimmste Tag meines Lebens, es mir zu nehmen, mit den Jungs zu feiern“, sagte er.

Partystimmung in München bleibt zunächst aus

Update vom 27. Mai, 21.45 Uhr: Die Feierlichkeiten des FC Bayern gehen auch auf der Heimfahrt aus Köln weiter. Das Team feiert im Mannschaftsbus auf dem Weg nach München und freut sich über den Gewinn der Meisterschaft.

Update vom 27. Mai, 19.55 Uhr: Die große Partystimmung blieb in München zunächst aus: Nur wenige Fans haben am Samstagabend auf der traditionellen Feiermeile die Meisterschaft des FC Bayern gefeiert. Vor dem Siegestor in der Innenstadt versammelten sich einige Dutzend Fans und blockierten damit zeitweise die Ludwigstraße, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nur vereinzelt fuhren hupende Autos mit feiernden Fußball-Fans durch München.

Update vom 27. Mai, 19.45 Uhr: Die Meisterparty findet beim FC Bayern ohne Oliver Kahn statt. Der CEO wurde entlassen und durfte nicht einmal mehr mit der Mannschaft nach Köln reisen. „Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir vom Klub untersagt wurde“, schrieb Oliver Kahn nach Abpfiff auf Twitter. Der ebenfalls entlassene Sportvorstand Hasan Salihamidzic lud Kahn zur Meisterfeier ein, ob der Titan tatsächlich kommen wird, ist allerdings zweifelhaft.

Erstmeldung vom 27. Mai, 18.57 Uhr: Köln/München – Der FC Bayern ist Deutscher Meister – zum elften Mal in Folge. Mit einem 2:1 kurz vor Schluss in Köln entreißen die Münchner Borussia Dortmund, das beim 2:2 gegen Mainz gepatzt hat, die fast schon sicher geglaubte Meisterschale. Eigentlich sollte beim FC Bayern der Jubel grenzenlos sein, doch die Stimmung ist nach der durchwachsenen Saison gedrückt.

FC Bayern feiert Meistertitel: Manuel Neuer stemmt Schale

Jamal Musiala brachte die Bayern mit seinem Treffer in der 89. Minute auf Meisterkurs, während dem BVB erst tief in der Nachspielzeit durch Ex-FCB-Profi Niklas Süle der Ausgleich gegen Mainz glückte. Zuvor hatten die Dortmunder durch Sébastien Haller sogar einen Elfmeter verschossen.

Nach der Last-Minute-Meisterschaft jubelten die Bayern mit einer Fake-Schalke, die der verletzte Kapitän Manuel Neuer in den Kölner Himmel recken durfte. Präsident Herbert Hainer ließ sich alleine in der Kurve feiern. Ohne Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn, die laut tz-Infos entlassen sind.

Meister-Party beim FC Bayern im Live-Ticker: Hainer lässt sich nach Brazzo-Entlassung vor der Kurve feiern

Die Stimmung war infolge der feststehenden Entlassung natürlich alles andere als überschwänglich. Brazzo diskutierte auf dem Rasen wild mit Hainer, bis Kahns Nachfolger Jan-Christian Dreesen für Ruhe sorgte. Offenbar hatte auch Salihamidzic erst kurz zuvor von seiner Freistellung erfahren.

FCB-Anführer Thomas Müller wollte sich die Laune über die Last-Minute-Meisterschaft trotzdem nicht vermiesen lassen: „Aber das ist unglaublich für die Truppe. Das ist das, woran man sich erinnert.“ Am Sonntagnachmittag (14 Uhr) feiert der FC Bayern den Titel mit seinen Fans auf dem Münchner Rathausbalkon. In unserem Live-Ticker zur Meister-Party der Bayern verpassen Sie nichts. (ck)