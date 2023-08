Nagelsmann zum BVB? Dortmund-Fans wünschen sich wohl Ex-Bayern-Trainer als Terzic-Nachfolger

Bald wieder in der Bundesliga?

Seit seiner Entlassung beim FC Bayern ist es ruhig geworden um Julian Nagelsmann. Ausgerechnet einige BVB-Fans würden ihn jetzt gerne als Trainer haben.

Dortmund – Julian Nagelsmann galt beim FC Bayern als die große Trainer-Hoffnung für die kommenden Jahre. Die FCB-Bosse griffen tief in die Tasche, um Nagelsmann 2021 von RB Leipzig loszueisen – doch die Rechnung ging nicht auf. Nach nicht einmal zwei Spielzeiten wurde der 36-Jährige entlassen und durch Thomas Tuchel ersetzt.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter: 36 Jahre) in Landsberg am Lech Vereine als Trainer: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern München Größte Erfolge als Trainer: Deutscher Meister 2022

Nagelsmann war bei vielen Top-Klubs im Gespräch

Seitdem ist es ruhig geworden um das einstige Trainer-Talent Nagelsmann, der sich kürzlich ein Luxus-Wohnmobil zulegte. Nach seinem Rausschmiss war er bei verschiedenen Top-Klubs im Gespräch. Real Madrid, Paris Saint-Germain und Chelsea sollen interessiert gewesen sein, Nagelsmann unter Vertrag zu nehmen.

Am intensivsten bemühte sich Tottenham um den Deutschen, doch Nagelsmann lehnte ab. Wohl, weil er kurz nach seinem Bayern-Rausschmiss nicht direkt wieder auf der Trainerbank Platz nehmen wollte. Jetzt soll Nagelsmann aber ausgerechnet bei den Fans von Borussia Dortmund bleibenden Eindruck hinterlassen haben.

BVB-Fans kritisieren Terzic

Die Dortmunder Anhänger sind unzufrieden mit dem Saisonstart ihrer Mannschaft. Auf ein glückliches 1:0 zum Auftakt gegen Köln folgte im kleinen Revier-Derby gegen Bochum am vergangenen Wochenende ein mageres 1:1. Neben dem schwachen Ergebnis kritisieren die BVB-Fans jedoch besonders die Spielweise – und Trainer Edin Terzić! Auch deshalb sucht der BVB in den letzten Tagen des Transferfensters noch nach Verstärkungen für den Kader.

„Dortmunder Junge hin oder her. Edin hat absolut kein Plan von Coaching. Taktik und Spielidee weder erkennbar noch gut. Viel Ballbesitz, aber teilweise weniger Chancen als der Gegner heraus gespielt. Spielerisch ein Armutszeugnis“, oder „Ich weiß nicht, was sich Terzić bei Aufstellung und Taktik gedacht hat. So werden wir sicher nicht Meister“, heißt es unter anderem in Kommentaren von BVB-Fans auf der Plattform X (vormals Twitter).

Dortmunder Anhänger wünschen sich Nagelsmann

Dabei bringen viele Anhänger Julian Nagelsmann als potenziellen Nachfolger von Terzić ins Spiel. „Nagelsmann muss diesen Kader aufräumen“, „Sofort Nagelsmann holen“ oder „Mit Nagelsmann an der Seite wären wir besser“, liest es sich bei X. Offenbar hat Nagelsmann die Anhänger bei seinen bisherigen Trainer-Stationen in Hoffenheim, Leipzig und München überzeugt.

Dass Nagelsmann so schnell auf der BVB-Bank zu finden sehen sein wird, gilt jedoch aus diversen Gründen als höchst unwahrscheinlich. Zum einen gilt Nagelsmann selbst als großer Bayern-Fan, mit dem Job beim Rekordmeister erfüllte er sich einen Kindheitstraum. Kurz nach seinem Engagement in München beim großen Rivalen in Dortmund anzuheuern, passt nicht ins Bild.

Nagelsmann als Terzić-Nachfolger?

Außerdem steht BVB-Trainer Terzić intern nicht zur Debatte und genießt auch weiterhin bei vielen BVB-Fans ein hohes Ansehen. In der vergangenen Spielzeit führte er Dortmund beinahe zur ersten Meisterschaft seit 2012, gilt zudem für viele im Verein als Identifikationsfigur. Jedoch sieht auch er noch Verbesserungspotenzial bei seinem Team, das sich im Angriff auch nochmal verstärken könnte.

„Es wird sich alles noch einpendeln, es wird sich alles noch finden“, sagte er. „Aber, was mir extrem wichtig ist: Wir müssen uns das erarbeiten. Wir müssen uns das holen. Das wird uns keiner geben, das wird uns keiner schenken oder servieren. Sondern das müssen wir uns mit harter Arbeit, ganz viel Fleiß und ganz viel Selbstkritik selbst holen“, so Terzić nach dem Bochum-Spiel. (LuHa)

