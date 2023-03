Choupo und Gnabry treffen! FC Bayern besiegt PSG und steht im CL-Viertelfinale

Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League

Der FC Bayern steht im Viertelfinale der Champions League. Die Münchner besiegten Paris Saint-Germain im Rückspiel. Der Ticker zum Nachlesen.

+++ Fazit: Der FC Bayern steht aufgrund grandiosen Leistung im zweiten Durchgang absolut verdient im Viertelfinale der Champions League! Eric Maxim Choupo-Moting und Serge Gnabry erzielten die Treffer für den Rekordmeister. Kylian Mbappé oder Lionel Messi? Wenig zu sehen von den Superstars aus Paris. +++

FC Bayern München – Paris Saint-Germain 2:0 (0:0)

FC Bayern: Sommer - Stanisic, de Ligt, Upamecano - Coman (ab 86. Cancelo), Goretzka, Kimmich, Davies - Müller (ab 86. Gnabry), Musiala (ab 82. Mané) - Choupo-Moting (ab 76. Sané) PSG: Donnarumma - Ramos, Danilo, Marquinhos (ab 36. Mukiele/ab 46. Bitshiabu) - Hakimi, Verratti, Fabian (ab 76. Zaire-Emery) , Nuno Mendes (ab 82. Bernat)- Vitinha (ab 82. Ekitike)- Messi, Mbappé Tore: 1:0 Choupo-Moting (61.), 0:2 Gnabry (89.)

Der FC Bayern steht im Viertelfinale der Champions League.

Choupo und Gnabry treffen! FC Bayern besiegt PSG und steht im Viertelfinale

90.+5 Minute: AUS! ENDE! VORBEI! DER FC BAYERN STEHT IM VIERTELFINALE DER CHAMPIONS LEAGUE!

90.+1 Minute: Fünf Minuten gibt‘s noch extra... aber da wird nichts mehr passieren.

89. Minute: TOOOOOOOOOOR! DIE ENTSCHEIDUNG! Kimmich gewinnt den Zweikampf am eigenen Strafraum, der eingewechselte Cancelo marschiert über den halben Platz, bedient Gnabry, der auf und davon, bleibt cool und vollendet mit links ins lange Eck zum 2:0!

88. Minute: Davies! Bockstark! Ekitike kommt über links, bringt die Kugel scharf rein, Mbappé rauscht in der Mitte an, doch Phonzie klärt im letzten Moment!

86. Minute: Die Bayern machen das hier sehr gut! PSG kommt kaum zu Chancen, weil das Team von Nagelsmann super verteidigt. Reicht das bis zum Ende?

82. Minute: Mané kommt ins Spiel, für ihn muss Musiala gehen. Noch gut zehn Minuten in der Allianz Arena. Was passiert hier noch?

FC Bayern gegen PSG jetzt live: Crunchtime! Mané und Sané im Spiel

77. Minute: Joker Sané hat immer wieder gute Möglichkeiten, doch die letzte Aktion ist nie zwingend genug. Mané macht sich warm.

75. Minute: Die Schlussviertelstunde ist angebrochen! PSGF braucht zwei Tore für die Verlängerung – die Chancen auf das Viertelfinale für die Bayern stehen also niciht schlecht.

68. Minute: Wechsel beim FC Bayern. Leroy Sané kommt für Torschütze Choupo-Moting, der mit Standing Ovations verabschiedet wird. Klare Ansage jetzt: Tempo beim Konter. Direkt ergibt sich die erste Kontermöglichkeit, doch der Eingewechselte spielt es leider schlecht aus. Nagelsmann ist stinksauer an der Seitenlinie.

64. Minute: Hui! Glück für die Bayern kurz darauf, weil Ramos per Kopf nach einer Ecke knapp vorbeiköpft.

Eric Maxim Choupo-Moting mit dem 1:0 für den FC Bayern.

FC Bayern gegen PSG jetzt live: Tor! Choupo-Moting bringt FCB in Führung

61. Minute: TOOOOOOOOOOOR! DER FC Bayern führt! Coman und Müller stören PSG beim Aufbau, auf einmal steht Goretzka im Sechzehner frei, legt nochmal quer auf Choupo-Moting - und der trifft zum 1:0! Das Tor zum Viertelfinale ist ganz weit auf!

58. Minute: Okay, hier ist nochmal mehr Tempo drin im zweiten Durchgang! Die Bayern drücken auf die Führung - und die Arena bebt!

52. Minute: Tooor? Nein! Doch nicht! Erst scheitert Choupo-Moting an Donnarumma, dann trifft er! Choupo-Moting lässt eine Flanke über den Scheitel rutschen und der Ball landet unhaltbar für Donnarumma im Netz! Doch Schiri Orsato nimmt den Treffer zurück – der im Abseits stehende Müller war noch in den Ball hineingerutscht, berührte ihn aber nicht. Er soll aber Donnarumma irritiert haben. Strittige Entscheidung!

46. Minute: Weiter geht‘s! Ein Wechsel gab‘s bei PSG, Mukiele muss schon wieder raus. Für ihn kommt Bitshiabu, ein 17-Jähriger ins Spiel

+++ Halbzeit-Fazit: Ein Champions-League-Achtelfinale, das den Titel verdient hat. Zwar gab‘s im ersten Durchgang nicht die Vielzahl an Chancen, aber es ist eine brutal intensive Partie, bei der sich zwei Spitzenteams aus Europa auf Augenhöhe begegnen. Kurz vor der Pause hatten die Bayern dann Dusel, als de Ligt einen Sommer-Patzer im letzten Moment von der Linie klärte. +++

45.+2 Minute: Pause in der Allianz Arena!

45. Minute: Zwei Minuten gibt‘s obendrauf.

44. Minute: Irres Tempo hier kurz vor der Pause, weil beide Teams ihr Visier abgezogen haben. Zunächst wird Musiala im letzten Moment geblockt, dann gewinnt Goretzka einen eminent wichtigen Zweikampf gegen Messi. Jetzt ist Feuer im Spiel!

FC Bayern gegen PSG jetzt live: Sommer patzt – doch Wahnsinnstat von de Ligt verhindert Rückstand

FC Bayern gegen PSG jetzt live: Sommer patzt – doch Wahnsinnstat von de Ligt verhindert Rückstand

39. Minute: WAHNSINN! Sommer geht gegen Vitinha ins Dribbling und verliert den Ball, die Kugel rollt aufs leere Tor, doch de Ligt kommt angegrätscht und klärt den Ball in allerletzter Sekunde vor der Linie! Grandios!

36. Minute: PSG muss wechseln, Captain Marquinhos ist verletzt. Für ihn kommt Ex-RB-Star Nordi Mukiele.

32. Minute: Musiala! Überragende Bewegung vom Bayern-Youngster auf engstem Raum links im Strafraum Danilo stehen lässt und direkt abzieht, doch Donnarumma ist unten und wehrt zur Ecke ab! Beste FCB-Chance bislang.

27. Minute: Auf einmal hat Coman auf rechts viel Platz, aber seine Flanke in die Mitte, wo Choupo-Moting ebenfalls mutterseenalleine stand, ist zu ungenau. Donnarumma schnappt zu.

FC Bayern gegen PSG jetzt live: Intensiver Kick! Davies rettet vor Messi

25. Minute: Dusel für die Bayern! Mendes wird auf links geschickt, bringt die Kugel in die Mitte, wo Davies Messi per Grätsche am Abschluss hindert. Doch der Weltmeister ist sofort wieder auf den Beinen, aber Sommer hat die Kugel im Nachfassen. Einmal durchatmen!

20. Minute: Im Mittelfeld setzt sich Messi durch, Vitinha schickt Mbappé, der Upamecano wegläuft – aber dann aus spitzem Winkel nur ans Außennetz schießt.

16. Minute: Jetzt verlagert sich das Spiel etwas mehr in die PSG-Hälfte, weil die Bayern den Ball gut laufen lassen. Goretzka nmit dem ersten Abschluss, aber kein Probelm für Donnarumma.

12. Minute: Auf der anderen Seite wird‘s jedes Mal bedenklich, wenn Mbappé am Ball ist. Aber die FCB-Defensive ist – bis auf die eine Ausnahme zu Beginn – aufmerksam. Kurz darauf rasseln der PSG-Star und Sommer zusammen, obwohl der Bayern-Keeper früher am Ball war. Orsato entscheidet folgerichtig auf Freistoß.

8. Minute: Durchaus verhaltener Beginn, beide Team tasten sich hier erstmal etwas ab. Der Respekt voreinander ist beiden Teams anzumerken. Bei dne Bayern ins Musiala bislang der auffälligste Akteur.

3. Minute: Erste Abschluss Mbappé, weil die FCB-Defensive pennt. Aber Sommer ist zur Stelle – keine Gefahr.

Alphonso Davies nimmt für den FC Bayern Tempo auf.

1. Minute: Anstoß! Der Ball im Rückspiel des Achtelfinals der Champions League zwischen FC Bayern und PSG läuft.

Update vom 8. März, 20.46 Uhr: Jetzt wird‘s laut! Die Aufstellung von PSG wird vorgelesen. Bei Mbappé und Messi pfeifen die Bayern-Fans besonders laut. Wenig überraschend. Im Anschluss wird die FCB-Aufstellung vorgelesen – und die Arena bebt! Stark.

Update vom 8. März, 20.34 Uhr: Jetzt regnet es doch, aber egal! Im Stadion ist schon ordentlich Stimmung. Dafür sind aber vor allem die PSG-Fans verantwortlich, die richtig Gas geben. Die Schickeria ist bislang noch überraschend ruhig.

Update vom 8. März, 20.03 Uhr: So, in einer Stunde geht‘s los in der Allianz Arena! Daniele Orsato aus Italien wird die Partie pfeifen. Gutes Omen? Er pfiff auch der CL-Finale 2020 – und das gewannen ja bekanntlich die Bayern. Mit Stanisoc bringt Nagelsmann übrigens eine Art Anti-Mbappé-Plan, denn der Kroate weiß, wie man den PSG-Star verteidigt. In der Nations League schaltete Stanisic den Franzosen eins aus. Vielleicht gelingt das heute auch wieder?

FC Bayern gegen PSG jetzt live: Ohne Cancelo! Nagelsmann mit Anti-Mbappé-Plan

Julian Nagelsmann setzt auf Josip Stanisic gegen Kylian Mbappé.

Update 8. März, 19.33 Uhr: Die Aufstellung ist da! Wie erwartet keine Änderung zur Startelf gegen Stuttgart.

Update vom 8. März, 18.44 Uhr: Ui, am Münchner Marienplatz geht‘s in der U-Bahn offenbar richtig rund. Einige Fans von PSG haben dort offenbar Pyrotechnik und Fackeln gezündet, sodass dort kurzzeitig nichts zu sehen war. Die Polizei ist offenbar vor Ort. Ein Instagram-Video zeigt, wie es dort aussah. Dort war auch zu sehen, dass alles friedlich vonstattenging.

FC Bayern gegen PSG jetzt live: Paris-Fans zünden Pyro in Münchner U-Bahn

Update vom 8. März, 18.31 Uhr: In gut einer Stunde werden wir die Aufstellung bekommen. Ob‘s eine große Überraschung gibt? Vermutlich nicht. Rechts in der Dreierkette wird wohl Josip Stanisic den gesperrten Benjamin Pavard ersetzten. Gut möglich also, dass Nagelsmann die gleiche Startelf wie am Samstag beim VfB Stuttgart ins Rennen schickt.

Update vom 8. März, 18.22 Uhr: Während der eine Superstar dabei ist, muss der andere verletzt zuschauen. Die Rede ist von Kylian Mbappé, über den im Vorfeld schon viel berichtet wurde. Da fiel fast schon neben runter, dass Neymar für den Rest der Saison bei PSG nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Welche Folge das für heute Abend hat? Laut einem Frankreich-Experten ist der Neymar-Ausfall sogar ein Vorteil. Warten wir mal ab.

Update vom 8. März, 18.10 Uhr: Die Allianz Arena öffnet so langsam ihre Pforten. Nachdem es in München am Tag teils sonnig war, ist für heute Abend Regen angekündigt. Schade, denn so ein Spiel zwischen dem FC Bayern und PSG hätte ein anderes Wetter verdient gehabt. Aber es sind ja noch drei Stunden bis zum Anpfiff.

FC Bayern gegen PSG jetzt live: Wer zieht ins Viertelfinale ein?

Erstmeldung vom 8. März, 17.55 Uhr:

München – Es ist angerichtet! Wer zieht ins Viertelfinale der Champions League ein? FC Bayern oder PSG – die Antwort gibt‘s am Mittwochabend.

Nach dem knappen 1:0-Erfolg in Paris sind die Münchner auf dem Blatt vermeintlich im Vorteil. Allerdings kehrt für das Achtelfinale-Rückspiel Superstar Kylian Mbappé in die Mannschaft von der Seine zurück. Die Bayern werden nach seinem starken Kurz-Auftritt im Hinspiel gewarnt sein.

Julian Nagelsmann und die Bayern wollen gegen PSG ins CL-Viertelfinale.

FC Bayern gegen PSG live: Wie stoppt man Kylian Mbappé?

Julian Nagelsmann verriet bereits am Dienstag auf der Pressekonferenz grob, wie er den Top-Angreifer von PSG stoppen möchte. Zudem sendete der Bayern-Trainer kurz vor dem Anstoß noch einmal eine emotionale Botschaft an die FCB-Fans.

„Das Hinspiel haben wir in Paris gewonnen. Heute geht‘s drum, auch die Festung in München aufrecht zu halten und das Rückspiel zu gewinnen“, sagte Nagelsmann in einem kurzen Twitter-Video, das die Bayern am Mittwochnachmittag veröffentlichten: „Wir brauchen Euch auf der Tribüne, Eure Unterstützung! Gemeinsam werden wir weiterkommen und alles geben für den Sieg!“

FC Bayern gegen PSG heute live: Nagelsmann-Appell kurz vor Anpfiff

Bei PSG ist Mbappé zwar wieder fit, dafür fehlt aber Neymar in München. Der Brasilianer musste sich einer Knöchel-OP unterziehen und fällt aus. Die Bayern können hingegen fast aus dem Vollen schöpfen.

Aktuell einer der Besten: Kingsley Coman. Das findet auch Karl-Heinz Rummenigge, der auf DAZN vom Franzosen im FCB-Dress schwärmt. „Bayern hat gute Außenspieler“, so der Ex-Bayern-Boss: „Seit Louis van Gaal sind Außenbahnspieler auch Schlüsselspieler in den ganzen System Bayern München. Wir hatten Robben oder Ribéry, die waren outstanding. Aber King ist einer, der dieses Niveau erreichen kann. Er ist der Beste, den sie aktuell im Kader haben.“

„Er ist der Beste“ – Rummenigge adelt FCB-Star Coman vor PSG-Spiel

Sowohl im CL-Finale 2020, als auch im Hinspiel traf Coman gegen PSG. Er weiß also, wie man Spiele gegen Paris entscheidet. Vielleicht ja auch am Mittwochabend? (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak