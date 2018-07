Nach Ronaldo-Transfer: Plant Juventus jetzt die Mega-Rückkehr von Zidane?

Es wäre der nächste Königliche

+ © AFP / FRANCK FIFE Cristiano Ronaldo (l.) mit Zinedine Zidane nach dem gewonnen CL-Finale 2018 in Kiew. © AFP / FRANCK FIFE

Juventus Turin rüstet offenbar weiter auf: Medienberichten zufolge soll Zinedine Zidane neuer Sportdirektor bei der alten Dame werden. Zidane würde damit an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren.

Madrid/Turin - Das würde dem ganzen noch die Krone aufsetzen! Spanischen Medienberichten zufolge plant Juventus Turin nach der Verpflichtung von Superstar Cristiano Ronaldo (33) von Real Madrid für 112 Millionen Euro nun die nächste Verpflichtung im Sensationsformat.

Angeblich will die Alte Dame Zinedine Zidane zurückholen. Das berichtet „Libertad Digital“ und bezieht sich auf Informationen aus dem Umfeld von Juve-Präsident Andrea Agnelli. Der Franzose trainierte bis Mai 2018 die Königlichen und verließ nach dem dritten Triumph in der Champions League in Folge Madrid.

Zidane soll demzufolge ab Oktober neuer Sportdirektor bei Juventus Turin werden und an der Seite von Fabio Paratici arbeiten. Für den 46-Jährigen wäre es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, an der seine Karriere so richtig Fahrt aufgenommen hatte. Er spielte von 1996 bis 2001 für Juve und wechselte anschließend für 77,5 Millionen Euro (damals Rekord) zu Real Madrid.

