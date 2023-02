Nach Unfall: Dompé und Mikelbrencis wieder im HSV-Training

2. Liga

+ © Christian Charisius/dpa Nach dem Autounfall nahm Jean-Luc Dompé wieder am HSV-Training teil. © Christian Charisius/dpa

Die Fußballprofis Jean-Luc Dompé und William Mikelbrencis haben wieder am Mannschaftstraining des Zweitligisten Hamburger SV teilgenommen. Der 27-jährige Dompé und der 18 Jahre alte Mikelbrencis waren am Montag in einen Autounfall in Hamburg verwickelt.

Hamburg - Die Polizei ermittelt seitdem wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennen und des unerlaubten Verlassens des Unfallorts. Dompé soll das beim Unfall beschädigte Auto gefahren haben, Mikelbrencis hielt sich demnach als Beifahrer eines anderen Fahrzeugs in der Nähe des Geschehens auf.

Beide Spieler waren vom Verein mit Geldstrafen belegt worden und hatten am Mittwoch nicht am Training teilgenommen. Bei der Ligapartie am Samstag beim 1. FC Heidenheim (20.30 Uhr/Sky und Sport1) können sowohl Dompé als auch Mikelbrencis wieder im Kader stehen.

Die zwei Franzosen hatten ihr Fehlverhalten eingeräumt. „Wir haben einen schlimmen Fehler gemacht, weil wir vor Ort hätten bleiben müssen. Wir können uns nur in aller Form entschuldigen und müssen nun die Konsequenzen verantworten“, wurden sie am Mittwoch auf der HSV-Homepage zitiert. dpa