Nach Länderspielpause: Brisantes Südwest-Derby in der 2. Liga – alle Infos

Am kommenden Wochenende geht der Spielbetrieb in der 2. Bundesliga weiter. Hier finden Sie alle Infos zum Derby Karlsruher SC gegen 1. FC Kaiserslautern:

Südwest-Derby in der 2. Bundesliga: Am Samstag (16. September) findet im BBBank Wildpark das brisante Duell Karlsruher SC gegen 1. FC Kaiserslautern statt. Der FCK reist nach drei Siegen in Folge mit viel Selbstvertrauen nach Karlsruhe. Der KSC um Trainer Christian Eichner muss im wichtigen Derby auf Rückkehrer Lars Stindl verzichten.

Karlsruher SC empfängt 1. FC Kaiserslautern – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das Derby KSC gegen FCK live im TV und Streams schauen können.

Anstoß in Karlsruhe ist am Samstag bereits um 13 Uhr. (nwo)

