Nach Kohl-Tod: Fußball-Nationalteam gegen Australien mit Trauerflor

FIFA genehmigt Antrag

Die deutsche Nationalmannschaft spielt am Montag mit Trauerflor.

Im ersten Spiel des Confederations Cup am Montag wird die deutsche Nationalmannschaft anlässlich des Todes von Helmut Kohl mit Trauerflor spielen.

Sotschi - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird nach dem Tod von Altkanzler Helmut Kohl beim Auftaktspiel zum Confederations Cup gegen Australien mit Trauerflor spielen. Der Weltverband FIFA gestattete am Samstag einen entsprechenden Antrag des Deutschen Fußball-Bundes. Der Weltmeister startet am kommenden Montag in Sotschi in das Turnier. Der frühere Bundeskanzler Kohl (CDU) war am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben.

dpa