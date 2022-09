Nach Karriereende: Ex-Nationalspieler Badstuber will als Trainer durchstarten

Früherer Bayern-Star

Der ehemalige Nationalspieler Holger Badstuber will nach seinem Karriereende künftig als Trainer arbeiten. Lesen Sie hier mehr zum Thema:

Anfang September 2022 hat Holger Badstuber seine Karriere als Profifußballer beendet. In einem Interview mit dem „kicker“ verrät der Ex-Nationalspieler, dass er nun eine Laufbahn als Trainer einschlagen will.

HEIDELBERG24 verrät Ihnen, was Holger Badstuber zudem über seine schwere Zeit beim VfB Stuttgart sagt.

Der 33-Jährige hatte von 2002 bis 2017 für den FC Bayern München gespielt. Seine letzte Station war der FC Luzern in der Schweiz. (nwo)