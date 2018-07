Nach „Erdogate“: Özil bricht sein Schweigen - Attacke gegen DFB, Mercedes und Matthäus

DFB-Kicker meldet sich zu Wort

Mesut Özil hat die umstrittenen Fotos mit dem türkischen Präsidenten Erdogan verteidigt. Der Nationalspieler verwies auf seine türkischen Wurzeln und erklärte, er habe keine politischen Absichten verfolgt. Er sei Fußballer und kein Politiker.

Berlin - Mesut Özil saß lächelnd mit seinen Arsenal-Kollegen im Flieger nach Singapur, nachdem er sein monatelanges Schweigen in der Erdogan-Affäre beendet hatte. Seine sehr persönliche Stellungnahme glich einer Abrechnung - auch mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB). Dass Özil noch einmal das deutsche Trikot tragen wird, war schon nach dem zweiten von drei Teilen seines Rundumschlags in den sozialen Netzwerken kaum mehr denkbar.

Das Foto mit dem umstrittenen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan? Özil würde es wieder tun! Der DFB? Hat ihn verraten und verkauft! Die deutschen Medien? Allesamt Rassisten! Langjährige Partner? Verleumder!

Das Foto sei nicht politisch gemeint

"Ob es der türkische oder der deutsche Präsident gewesen wäre, meine Handlungen wären nicht anders gewesen", schrieb Özil in einem ersten Beitrag zum Foto mit dem umstrittenen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Zu seiner Zukunft in der DFB-Elf äußerte sich der 29-Jährige da noch nicht, Teil drei stand am Sonntagnachmittag aber noch aus.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22. Juli 2018

Er hätte unabhängig von Wahlen in der Türkei "das Bild trotzdem gemacht", meinte Özil. Es sei "aus Respekt vor dem höchsten Amt des Landes meiner Familie" entstanden - unabhängig von der Person Erdogan. Eine politische Intention wies er zurück. Stattdessen verwies er auf seine Wurzeln. "Ich habe zwei Herzen, das eine ist deutsch, das andere türkisch", schrieb Özil. Hätte er sich geweigert, Erdogan zu treffen, hätte er diese Wurzeln verleugnet.

Er verstehe, dass seine Erklärung "vielleicht schwer nachzuvollziehen" sei, fügte Özil an. Aber die Queen oder die englische Premierministerin Theresa May hätten ähnlich gehandelt, als sie Erdogan trafen.

Der DFB mit Präsident Reinhard Grindel an der Spitze hatte Anfang Juli gefordert, Özil müsse sich öffentlich zur Sache äußern, "wenn er aus dem Urlaub zurückkehrt, auch in seinem eigenen Interesse." Dies geschah nun an dem Tag, an dem Özil mit Arsenal auf Asien-Reise ging - jedoch ganz anders, als Grindel dies wohl hoffte.

Rundumschlag gegen Sponsoren und den DFB

Denn Özil greift auch den DFB mit seinem namentlich nicht genannten Boss an. Dieser habe nichts dagegen unternommen, dass einer seiner Sponsoren (Mercedes-Benz) Özil im Zuge der Erdogan-Affäre aus seiner WM-Kampagne genommen habe. Während Grindel von ihm eine öffentliche Erklärung gefordert habe, habe sich der Sponsor für Verfehlungen in der Abgas-Affäre nicht entschuldigen müssen. "Warum?", fragte Özil, "was hat der DFB zu all dem zu sagen?"

Außerdem kritisierte er den Verband dafür, auf öffentliche Kritik an Rekordnationalspieler Lothar Matthäus verzichtet zu haben, als dieser sich am Rande der WM mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat fotografieren lassen. Den deutschen Medien wirft Özil Rassismus vor. Er werde allein aufgrund seiner Herkunft kritisiert. Sogar seine alte Schule in Gelsenkirchen habe sich wegen der Affäre von ihm abgewendet, obwohl er diese finanziell unterstütze. "Ehrlich, das tat weh."

Das Foto war am 14. Mai von Erdogans Partei AKP in Umlauf gebracht worden. Es zeigt Özil, wie er dem Politiker lächelnd ein Arsenal-Trikot überreicht. Deutsche Politiker aller Parteien hatten die Aktion kritisiert, teilweise aber auch um Verständnis für Özil geworben. Das Krisenmanagement des DFB in der Sache gilt gemeinhin als gescheitert.

Die Erklärung von Özil im Wortlaut

„Die vergangenen Wochen haben mir die Zeit gegeben, zu reflektieren und über die letzten Monate nachzudenken. Daher möchte ich meine Gedanken und Gefühle darüber erklären, was passiert ist.

Wie bei vielen anderen Leuten geht meine Abstammung auf mehr als nur ein Land zurück. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, meine familiären Wurzeln liegen aber in der Türkei. Ich habe zwei Herzen, ein deutsches und ein türkisches. Während meiner Kindheit hat mich meine Mutter gelehrt, immer respektvoll zu sein und nie zu vergessen, wo ich herkomme. Und über diese Werte denke ich bis heute nach.

Im Mai habe ich Präsident Erdogan während eines Charity-Events in London getroffen. Das erste Mal hatten wir uns 2010 getroffen, nachdem er sich zusammen mit Angela Merkel in Berlin das Spiel zwischen Deutschland und der Türkei angeschaut hatte. Seitdem haben sich unsere Wege mehrfach gekreuzt. Ich bin mir bewusst, dass unser Foto für eine große Resonanz in den deutschen Medien gesorgt hat. Einige haben mir vorgeworfen, ich würde lügen oder ich sei hinterlistig. Aber das Bild, das wir gemacht haben, hatte keinerlei politische Absichten. Wie ich bereits sagte, hat mich meine Mutter dazu gebracht, niemals meine Herkunft, mein Erbe und meine familiären Traditionen zu vergessen.

Für mich ging es bei einem Foto mit Präsident Erdogan nicht um Politik oder um Wahlen, sondern darum, das höchste Amt des Landes meiner Familie zu respektieren. Mein Beruf ist Fußballer, nicht Politiker und unser Treffen war keine Befürwortung irgendeiner Politik. Tatsächlich haben wir über dasselbe Thema gesprochen wie jedes Mal, wenn wir uns treffen, nämlich Fußball, denn er war selbst Spieler in seiner Jugend.

Auch wenn die deutschen Medien etwas anderes dargestellt haben, ist die Wahrheit, dass die Ablehnung eines Treffens mit dem Präsidenten respektlos gegenüber den Wurzeln meiner Vorfahren gewesen wäre, die mit Sicherheit stolz darüber gewesen wären, wo ich heute bin. Für mich hat es keine Rolle gespielt, wer der Präsident war, sondern dass es der Präsident war. Respekt vor einem politischen Amt zu haben, ist eine Auffassung, die sicher auch die Queen und Premierministerin Theresa May vertreten haben, als sie Erdogan in London ebenfalls getroffen haben. Ob es der türkische oder der deutsche Präsident gewesen wäre, meine Handlungen wären nicht anders gewesen.

Ich verstehe, dass es vielleicht schwer nachzuvollziehen ist, da in einigen Kulturen ein politischer Führer nicht getrennt von der Person betrachtet werden kann. Aber in diesem Fall ist es anders. Was auch immer das Ergebnis der letzten Wahlen gewesen wäre, oder der Wahlen davor, ich hätte das Bild trotzdem gemacht."

Der DFB hatte für seinen Umgang mit Özil nach der WM viel Kritik einstecken müssen.

