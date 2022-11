Nach Aus beim VfL Wolfsburg: Könnte Max Kruse zur TSG Hoffenheim wechseln?

Was dafür und dagegen spricht

Nach seiner Vertragsauflösung beim VfL Wolfsburg ist Max Kruse auf Vereinssuche. Lesen Sie hier, was für und gegen einen Wechsel zur TSG Hoffenheim spricht:

Am Montag (28. November) haben sich Max Kruse und der VfL Wolfsburg einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Kruse hat unter Trainer Nico Kovac schon länger keine Rolle mehr gespielt. Nun hat der Stürmer bei Instagram einen möglichen Transfer-Coup angekündigt. „Ihr kennt mich, Leute. Ich bin immer für Überraschungen gut. Von daher lassen wir uns mal überraschen“, so Kruse. Eine solche wäre ein Wechsel zur TSG Hoffenheim. HEIDELBERG24 verrät, was für und gegen einen Wechsel von Max Kruse nach Hoffenheim sprechen würde.

Sicher ist: Von jetzt auf gleich wird man Kruse bei einem neuen Klub nicht sehen. „Ich lasse mir ein bisschen Zeit bei meiner Entscheidung, welches Abenteuer als nächstes kommt. Aber es wird eins kommen! Das kann ich euch versprechen“, so Kruse abschließend. (mab)