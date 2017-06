Nach Anschlag: Weltmeister Ginter erwog Karriereende

Keine leichte Saison für BVB

+ © dpa Matthias Ginter (l.) zusammen mit Julian Weigl bei der DFB-Pokal-Feier in Dortmund. © dpa

Auch nach der Saison scheint der Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus bei den BVB-Spielern noch immer sehr präsent zu sein. Verteidiger Matthias Ginter dachte sogar über einen drastischen Schritt nach.

Dortmund - Fußball-Weltmeister Matthias Ginter von Borussia Dortmund hat nach dem Anschlag auf die BVB-Mannschaft im April ein Ende seiner Karriere erwogen. "Für einen kurzen Moment habe ich sogar darüber nachgedacht, mit dem Fußball aufzuhören, weil man auch in Zukunft vor Anschlägen nicht gewappnet sein kann. Aber ich will und werde weitermachen", sagte der 23-Jährige, der derzeit mit der Nationalmannschaft den Confed Cup in Russland spielt, dem Zeit-Magazin. "Ich werde nicht zulassen, dass mir jemand nimmt, was ich am meisten liebe."

Im Bus hatte Ginter "wie immer in der letzten Reihe" gesessen: "Als wir losgefahren sind, gab es plötzlich einen lauten Knall, neben mir ist die Scheibe explodiert. Überall flogen Glassplitter herum. Wir sind alle auf den Boden. Wenn wir im Bus keine extra dicke Verglasung gehabt hätten, wäre viel Schlimmeres passiert." Das Nachholspiel in der Champions League gegen AS Monaco am nächsten Tag habe er "wie in Trance" erlebt.

Ginter war im November 2015 mit der Nationalmannschaft auch beim Anschlag am Pariser Stade de France hautnah dabei. Ab und an packt ihn noch die Angst. "Wenige Wochen nach dem Anschlag auf unseren Bus war ich mit meiner Freundin an der Rheinpromenade in Düsseldorf spazieren, als ein Lastkraftwagen ganz langsam vorbeifuhr", sagte er. "Da fing für einen Augenblick das Kopfkino an. LKW wurden in der Vergangenheit auch schon benutzt, um Menschen zu töten."

SID