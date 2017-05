Münchener Skandal-Spiel: Diese Partie hätte abgebrochen werden müssen

"Pfiff der Woche"

Die 60er in der dritten Liga. Haben sie sich selbst zuzuschreiben. Der SSV zweitklassig. Glückwunsch. All das tritt in den Hintergrund angesichts schlimmster Szenen in der Allianz-Arena, in welcher es bis dato nie gekannte Fan-Ausschreitungen gibt.

München - Sitzschalen und Stangen werden auf Spieler und Schiedsrichter geworfen, ein Torwart hält Weltklasse, obwohl er mit einem Auge aufpassen muss, dass er nichts in den Nacken bekommt – und vorher seinen Kasten dicht macht. Schwerstarbeit insofern auch für Schiedsrichter Daniel Siebert und sein Team beim entscheidenden Relegationsspiel zwischen dem TSV 1860 München und Jahn Regensburg.

+ Der ehemalige Spitzen-Referee Marco Haase, seit 30 Jahren Unparteiischer und als Schiedsrichter und Assistent viele Jahre in der 3. und 4. Liga aktiv, analysiert die Szenen mit der Frage: Warum ist es zu dieser Entscheidung gekommen? © Privat Rund zehn Minuten vor Schluss muss der 33-jährige FIFA-Referee aus Berlin, im Hauptberuf Sportwissenschaftler und Lehrer, die Begegnung unterbrechen, weil die Gesundheit der Akteure leiden könnte. Denn: Der Gesundheit ist es insgesamt nicht förderlich, wenn man von einer herausgerissenen Stange oder einer Sitzschale getroffen wird. Gegen den Geist des Fußballs spricht es auch, wenn solche Gegenstände in den gegnerischen Strafraum geworfen werden, ohne Rücksicht auf Verluste. Diese Partie hätte nach der Unterbrechung, so kurz sie war, zumindest unter diesen Umständen mit Blick auf das Fußball-Regelwerk nie und immer wieder angepfiffen werden dürfen – warum, lesen Sie im aktuellen „Pfiff der Woche“ auf az-online.de*.

Von Marco Haase

