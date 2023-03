Müllers Brust? Kimmichs Rücken! Ungewöhnliche Aktion offenbart Bayern-Überlegenheit gegen Paris

„Sämtliche Körperteile im Einsatz“

Der FC Bayern ist Paris Saint-Germain in allen Belangen überlegen. Eine ungewöhnliche Aktion von Joshua Kimmich offenbart die totale Überlegenheit.

München - Für solche Spiele lohnt es sich zu spielen: Champions League gegen die „Besten“, 75.000 Zuschauer in der Allianz Arena, Flutlicht. Der FC Bayern lechzt nach solchen Gelegenheiten, seine Stärke zu demonstrieren. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain gelang das der Mannschaft auf ganzer Linie, die Weltauswahl um Messi und Mbappé wurde mit 2:0 nach Hause geschickt. Einer, der an diesen Abenden besonders brennt, ist Joshua Kimmich. Der Führungsspieler stellte mit einer einzigen Aktion die ganze Überlegenheit der Bayern in allen Belangen dar.

Joshua Kimmich Geboren: 8. Februar 1995 in Rottweil Verein: FC Bayern München Beim FC Bayern seit: Juli 2015 Länderspiele: 74 (5 Tore)

Kimmich führt FC Bayern gegen PSG zum Sieg

Joshua Kimmich ist getrieben vom Ehrgeiz, der Schwabe will immer gewinnen, hasst es zu verlieren. Das gilt natürlich ganz speziell in den „großen“ Spielen, in denen er sein Team zum Sieg führen will. Gegen die Star-Truppe aus Paris war Kimmich bis in die Haarspitzen motiviert.

Der 28-jährige Rottweiler warf sich in jeden Zweikampf und entnervte Messi, Mbappé & Co. Zudem zog Kimmich wie gewohnt im Mittelfeld die Fäden und die Pariser Abwehr mit Diagonalbällen auseinander. Kurz vor Schluss führte Kimmich den Gegner sogar in einer Szene vor, in dem er Kreativität, Cleverness und Entschlossenheit paarte.

+ Bayern-Anführer Joshua Kimmich zeigt gegen Paris Saint-Germain vollen Einsatz. © Frank Hoermann/Imago

„Sämtliche Körperteile kamen bei Kimmich zum Einsatz“: Bayern-Anführer dreht Pirouette

Es lief die zweite Minute der Nachspielzeit, die Partie war bereits mit 2:0 entschieden, als Kimmich zu einem ungewöhnlichen Mittel griff. Vor dem heranstürmenden Pariser Hugo Ekitiké, der kurz davor war sein langes Bein auszufahren, drehte Kimmich geistesgegenwärtig eine Pirouette und spielte den Ball mit dem Rücken zu seinem Mittelfeldpartner Leon Goretzka.

„Sämtliche Körperteile kamen bei Kimmich zum Einsatz, um mögliche Konterangriffe der Pariser in gefährlichen Zonen zu verhindern“, heißt es in der tz-Einzelkritik über den Mittelfeldspieler, der sich gegen PSG die Note 2 verdiente.

Müllers Brust? Kimmichs Rücken! Ungewöhnliche Aktion offenbart Bayern-Überlegenheit gegen Paris

Nur wenige Minuten vor der Aktion offenbarte Kimmich bereits die totale Bayern-Überlegenheit gegen Paris, als er mit einer beherzten Grätsche gegen Marco Verratti tief in der eigenen Hälfte den Konter zum entscheidenden 2:0 eingeleitet hatte.

Zuvor schien der Italiener den Deutschen bereits abgeschüttelt zu haben, als Kimmich im Zweikampf zu Boden ging. Doch Kimmich gab nicht auf und nahm sofort die Verfolgung auf. Bezeichnend für alle seine Teamkollegen an diesem Abend, Thomas Müller präsentierte nach dem Sieg seine breite Bayern-Brust. Kimmich selbst wollte an diesem Abend nicht reden, erst nach einem Sieg am kommenden Samstag gegen Augsburg. (ck)

