FC Bayern präsentiert neuen Abwehr-Star: Minjae? Oder Kim? „Wie willst Du eigentlich genannt werden?“

Der FC Bayern stellt am Freitagmittag seinen neuen Abwehr-Star vor: Minjae Kim! Die Pressekonferenz von der Säbener Straße im Live-Ticker.

München – Lange hatte es sich angedeutet, am Dienstag war es dann endlich so weit: Der FC Bayern verpflichtete Minjae Kim.

Der Südkoreaner kommt für 50 Millionen von der SSC Neapel und unterschriebt an der Isar einen Vertrag bis 2028. Bei den Bayern soll er Lucas Hernandez ersetzen, der für knapp 45 Millionen zu Paris Saint-Germain gewechselt ist.

Kurz nach der Verkündung tauchte Kim umgehend am Dienstag im Trainingslager des Rekordmeisters am Tegernsee auf. Umgehend absolvierte die Korea-Kante eine kleine individuelle Einheit im Fitnesszelt, während seine neuen Teamkollegen den FC Rottach mit 27:0 besiegten. Am Donnerstag trainierte er erstmals mit der Mannschaft.

+ Minjae Kim wird am Freitagmittag an der Säbener Straße vorgestellt. © IMAGO / Sven Simon

FCB-PK zur Vorstellung von Minjae Kim: „Wie willst du eigentlich genannt werden?“

Am Freitag wird der 26-Jährige nun an der Säbener Straße offiziell vorgestellt. Dabei stellt sich die Frage: Wie wird er eigentlich genannt? Minjae Kim? Kim Min-jae? Der neue Abwehr-Star der Münchner dürfte darauf eine Antwort haben.

Ab 15 Uhr startet die Pressekonferenz im Casino des Rekordmeisters. Mit dabei wird auch CEO Jan-Christian Dressen sein. Ob dieser womöglich Neuigkeiten zu Harry Kane oder Kyle Walker hat? Wir werden es erfahren. (wuc/smk)

