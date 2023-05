FC Bayern oder Dortmund? Mesut Özil stichelt gegen BVB

Ex-Schalker bekennt sich

Mesut Özil fiebert dem Saisonendspurt in der Bundesliga entgegen. Im Meisterrennen zwischen FC Bayern und Dortmund gönnt der Weltmeister dem BVB den Titel nicht.

München – Die Meisterschaft in der Bundesliga ist so eng wie lange nicht mehr. Wer holt sich die Schale – der FC Bayern oder Borussia Dortmund? Auch Ex-Nationalspieler Mesut Özil verfolgt gespannt das Titelrennen, der Ex-Schalker stichelt gegen den BVB.

Mesut Özil Geboren: 15. Oktober 1988 (Alter: 34 Jahre), Gelsenkirchen Stationen: Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, FC Arsenal, Fenerbahce, Basaksehir Größte Erfolge: Weltmeister (1), Spanischer Meister (1), FA-Cup-Sieger (4), DFB-Pokalsieger (1), U21-Europameister (1)

Meisterrennen zwischen FC Bayern und BVB: Mesut Özil legt sich fest

Die Bayern liegen drei Spiele vor Saisonende nur einen Punkt vor Verfolger Dortmund. Stand jetzt könnte die Entscheidung um die deutsche Meisterschaft erst am letzten Spieltag fallen. Der BVB hat die Chance, die Dominanz der Münchner nach einer Dekade zu brechen. Mesut Özil würde den Dortmundern den Titel allerdings nicht gönnen.

„Nö. Da muss ich meinen blauen Wurzeln schon treu bleiben“, verwies Özil im Interview mit der WAZ auf seine Heimat. Der Grund ist einleuchtend. Özil ist in Gelsenkirchen geboren und machte mit Dortmunds großem Ruhrpott-Rivalen Schalke 04 seine ersten Schritte als Profi, bevor er in die große weite Welt hinaus zog und 2014 mit Deutschland Weltmeister wurde. Sein letztes Spiel für die Königsblauen liegt zwar schon 15 Jahre zurück, aber Gelsenkirchen bedeute für ihn Heimat, auch wenn seine Familie häufiger bei ihm in Istanbul als er im Ruhrgebiet sei.

+ Mesut Özil gönnt dem BVB den Meistertitel nicht. © Gerrit van Keulen/Ulrich Wagner/Imago

FC Bayern oder Dortmund? Özil gönnt BVB den Meistertitel nicht

Allerdings betonte Özil auch, dass es der Bundesliga mal guttun würde, „dass es mal einen anderen Meister gibt“. Der BVB sollte es aber nicht unbedingt sein. Trotzdem hat der 34-Jährige auch Lob für die Dortmunder übrig.

„Der BVB spielt etwas überzeugender“, meinte Özil, der zudem auf das Restprogramm von Bayern und BVB verwies. Die Bayern müssen noch bei starken Leipzigern antreten. Daher sei „alles offen, wirklich sehr spannend“, freute sich der ehemalige Star von Real Madrid und Arsenal auf einen spannenden Endspurt im Meisterrennen. Özil gönnt den Dortmundern den Titel nicht, einen Pott-Pakt gegen den FC Bayern wird es aus seiner Sicht also nicht geben, seine Daumen drückt er vielmehr seinen Schalkern im Abstiegskampf.

Özil drückt Ex-Klub Schake im Abstiegskampf die Daumen

„Echt stark, wie sich die Jungs befreit haben“, sagte Özil. Etwas anderes als die Rettung der zwischenzeitlich abgeschlagenen Schalker „will ich mir auch gar nicht vorstellen“, so der frühere Mittelfeldspieler, der zudem warnte: „Schalke darf jetzt nicht zur Fahrstuhlmannschaft werden.“ Ein Faustpfand für den Klassenerhalt sind die S04-Fans.

„Gefühlt hat Schalke gestern noch Champions League gespielt und jetzt wäre der Klassenerhalt ein Riesenerfolg“, erinntert Özil. Die Königsblauen könnten ihren Anhängern „nicht dankbar genug“ sein, dieser Support in der prekären Lage sei „definitiv keine Selbstverständlichkeit“.

Weltmeister Özil hat Karriere beendet

Özil, der in der Bundesliga auch für Werder Bremen sowie die internationalen Topklubs Real Madrid und Arsenal London spielte, stand zuletzt in der Türkei bei Istanbul Basaksehir unter Vertrag. Für Deutschland bestritt er 92 Länderspiele und gewann bei der WM 2014 in Brasilien den Titel. Im März hatte Özil seine Karriere beendet, der DFB fehlte bei der Danksagung des Weltmeisters. (ck)

