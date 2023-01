Mega-Ablöse im Gespräch: Hoffenheim-Stürmer vor Wechsel

Überraschender Abgang

+ © Uwe Anspach/dpa Die TSG Hoffenheim könnte im Winter einen Stürmer verlieren. © Uwe Anspach/dpa

Verlässt Georginio Rutter die TSG Hoffenheim im Winter? Der Stürmer soll vor einem Wechsel nach England stehen. Lesen Sie hier mehr:

Bei der TSG Hoffenheim könnte es in der Winterpause einen durchaus überraschenden Abgang geben. Wie der kicker und Sky am Samstag (7. Januar) berichten, steht Stürmer Georginio Rutter vor einem Wechsel in die Premier League. HEIDELBERG24 verrät, welcher Klub an Georginio Rutter interessiert ist und welche Ablöse im Gespräch ist.

Rutter wäre somit der erste Winter-Abgang der Kraichgauer. Bisher hat sich Hoffenheim nur mit Stürmer Kasper Dolberg verstärkt. (mab)