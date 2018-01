Medienbericht: Klopps Pläne mit Naby Keita und Emre Can

Ausreichend Kapital durch Coutinho-Transfer

Teammanager Jürgen Klopp soll Naby Keita vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig angeblich schon sofort und nicht wie schon vereinbart erst im Sommer zum FC Liverpool holen wollen.

Liverpool - Das berichtet das Fachmagazin kicker (Donnerstag-Ausgabe) unter Berufung auf eigene Informationen. Eine Reaktion der Leipziger auf Liverpools vermeintlichen Sinneswandel lag am Mittwochabend noch nicht vor.

Das Fachblatt meldete am Mittwochabend außerdem, dass der deutsche Nationalspieler Emre Can trotz Interesses des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin mindestens bis zum Ablauf seines Vertrages am Saisonende an der Anfield bleiben werde. Zuletzt kursierten Spekulationen, dass Can zur Erhöhung seiner Chancen auf eine Teilnahme an der WM-Endrunde im Sommer in Russland auf den Apennin wechseln könnte.



Coutinho-Transfer brachte Liverpool 160 Millionen Euro ein

Liverpool hatte zu Jahresbeginn seinen brasilianischen Star Philippe Coutinho zum spanischen Topklub FC Barcelona ziehen lassen. Durch die fällige Ablöse von 160 Millionen Euro verfügen die Reds über ausreichend Kapital, um Keita für eine höhere Transfersumme als die bereits mit Leipzig ausgehandelten 70 Millionen Euro schon für den zweiten Saisonabschnitt auf die Insel holen zu können.



Keita wäre allerdings auch im Falle eines sofortigen Wechsels nach Liverpool erst in der kommenden Saison für Englands früheren Rekordmeister auf internationaler Bühne spielberechtigt.



