Max Meyer trennt sich einst nicht im Guten vom FC Schalke und der Bundesliga. Jetzt sorgt sein Vater mit einem Protz-Video bei Twitter für Aufsehen - er provoziert die „Königsblauen“.

München/Gelsenkirchen/London - „Besser geht nicht, Männer, besser geht nicht. Durch die verbotene Stadt Gelsenkirchen, ab zum Steuerberater. Schön mit der bezahlten Lambo vom Pleite-Klub. Herrlich!“

Mit diesen Sätzen hat der Vater eines Ex-Nationalspielers am Donnerstagabend (28. Mai 2020) auf Social Media für Furore und Aufsehen gesorgt.

Genauer gesagt: Der Vater von Max Meyer, Hans-Joachim Meyer, teilte ein Video bei Twitter, das ihn offenbar bei der Fahrt in besagtem Sportwagen Lamborgini durch Gelsenkirchen zeigt.

Vater von Max Meyer teilt gegen den FC Schalke aus

Mit dem „Pleite-Klub“ dürfte Meyers Ex-Verein FC Schalke 04 gemeint sein, die „Königsblauen“ sind finanziell schwer in Schieflage geraten - und haben unter anderem mit dem ablösefreien Abgang von Torwart Alexander Nübel* hinreichend andere Baustellen.

Max Meyers Vater fährt durch Gelsenkirchen und plaudert aus dem Nähkästchen. pic.twitter.com/7Y86NRJ5av — WeSt0ns 4fro (@SanesAfro) May 28, 2020

In den vergangenen Wochen war zeitweise sogar von einer drohenden Insolvenz die Rede. Sohn Max Meyer war einst 2009 als damals 15-Jähriger aus der Jugend des MSV Duisburg zu den „Knappen“ gewechselt.

2013 stieg er zu den Profis von S04 auf, er galt seinerzeit als eines der größten Talente des deutschen Fußballs, wurde Nationalspieler (vier Länderspiele). Doch immer wieder war mangelnder Einstellung die Rede, weswegen Meyer zunächst im DFB-Team und dann „auf Schalke“ nicht mehr berücksichtigt wurde.

Max Meyer verließ den FC Schalke und die Bundesliga nicht im Guten

Letztlich konnten sich beide Parteien im Sommer 2018 nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Anschließend teilte der Mittelfeldspieler gegen den Ex-Klub aus.

„In letzter Zeit fühlte sich das für mich alles nur noch wie Mobbing an“, sagte Meyer junior der Bild - und wechselte aus der Bundesliga* zu Crystal Palace nach London in die Premier League.

Und jetzt dieser Social-Media-Fail. Noch am selben Abend distanzierte sich der Fußballer von seinem Vater und dessen Protz-Video. „Ich bin gerade auf ein Video meines Vaters aufmerksam gemacht worden. Ich bin zutiefst schockiert über dieses Video“, schrieb er bei Instagram: „Das passt nicht in meine Welt, nicht in diese Zeit, das passt in gar keine Zeit.“

Max Meyer reagiert auf Instagram auf Protz-Video seines Vaters

Er habe „Schalke 04 sehr, sehr viel zu verdanken und distanziere mich entschieden von der Art und Inhalt dieses Videos!!“, meinte Max Meyer über seinen Vater weiter. Da war das Schlamassel aber schon angerichtet.

Abzuwarten bleibt, wie die Kollegen von der Polizei bewerten, dass Vater Hans-Joachim Meyer das Protz-Video offensichtlich bei voller Fahrt im Straßenverkehr aufgenommen hat.

Besser geht nicht?

