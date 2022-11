Max Kruse enthüllt Affären im deutschen Weltmeister-Team von 2014

„Einige hatten zwei bis drei Freundinnen“

Max Kruse sieht sich momentan eher am Pokertisch als auf dem Fußballplatz. Und am Podcast-Mikrofon: Dort plauderte er prompt Pikantes aus.

München – Der VfL Wolfsburg gewann am Dienstagabend mit 2:0 gegen Borussia Dortmund. Und was macht Wolfsburg-Profi Max Kruse? Postet zeitgleich Aufnahmen von einem Pokerturnier in Tschechien bei Instagram. Für ihn ist das Fußballspielen momentan maximal ein Nebenjob.

Max Bennet Kruse Geboren: 19. März 1988 (Alter 34 Jahre), Reinbek Verein: VfL Wolfsburg Marktwert: 1,5 Millionen Euro Position: Stürmer

Der „Wolfsburger im Exil“ will mit einem eigenen Podcast zusammen mit dem ähnlich polarisierenden Comedian Oliver Pocher durchstarten. Und die erste Folge hat es direkt in sich. Kruse enthüllt: Bei der WM 2014 hätten einige deutsche Nationalspieler Affären gehabt.

Max Kruse enthüllt DFB-Affären: „Der eine oder anderen hatte zwei bis drei Freundinnen“

„Ich kann dir exklusiv sagen, dass bestimmt der eine oder andere in der Mannschaft zwei oder drei Freundinnen zu der Zeit hatte“, sagt Kruse. Um wen es sich handelt oder woher er diese Information hat, verrät er nicht. Unter dem Titel „Kruse & Pocher – Der beste WM-Podcast“ klopft der von Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac ausgemusterte Profi noch mehr Sprüche.

Er verrät unter anderem, dass er sich nicht über den WM-Titel von 2014 gefreut hat. „Ich habe es den Jungs gegönnt. Aber natürlich war ich sauer auf den Trainer. Die Zeremonie habe ich mir nicht angeschaut.“ Und er gibt zu: „Das ist eines von den Dingen gewesen, die mich länger beschäftigt haben.“

Kruse träumt angeblich von Karriere-Ausklang in den USA

Kruse galt 2014 als heißer Kandidat für die WM in Brasilien, Jogi Löw entschied sich aber gegen den Stürmer. Der Zug zur WM 2022 ist ebenfalls längst abgefahren, obwohl das DFB-Team so dringend einen Stürmer gebrauchen könnte. Kruses Wolfsburg-Kollege Lukas Nmecha musste seinen WM-Traum begraben.

Kruse träumt von etwas anderem: Medienberichten zufolge will er seine Karriere in den USA ausklingen lassen. Der Los Angeles FC galt als potenziell neuer Klub – Sportdirektor Steven Cherundolo zeigte sich zwar interessiert, musste aber absagen. „Max ist für LAFC in diesem Transferfenster kein Thema. Es ist nicht machbar“, sagte er der Bild. (epp)