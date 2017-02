Matthias Sammer übernimmt pikante Aufgabe

Spannende Konstellation

+ © dpa Greift in die Trommel: Matthias Sammer darf die Halbfinals des DFB-Pokals auslosen - und damit eventuell den weiteren Weg des FC Bayern bestimmen. © dpa

München - Matthias Sammer kann seinem Ex-Club das Leben schwer machen. Der ehemalige Sportvorstand hat den weiteren Saisonverlauf der Bayern nun selbst in der Hand.

„Konstellation“ ist ein Lieblingswort von Matthias Sammer. Besonders gerne hat er es als Sportvorstand des FC Bayern in Interviews benutzt. Nun ist Sammer selbst Teil einer bemerkenswerten Konstellation: Er kann den Saisonverlauf des FC Bayern, dem er bis Juli 2016 als Sportvorstand diente, maßgeblich beeinflussen. Bei der Auslosung der Halbfinals im DFB-Pokal am Mittwoch darf er Glücksfee spielen. Das teilte der DFB am Freitag mit.

Die Auslosung findet im "Sportschau Club" der ARD (ab 23.15 Uhr) statt - direkt nach der Liveübertragung des Viertelfinals zwischen Titelverteidiger Bayern und Schalke. Gut möglich, dass Sammer den Münchnern bei einem Weiterkommen Borussia Dortmund als Halbfinalgegner beschert. Der BVB gastiert bereits am Dienstagabend bei den Sportfreunden Lotte, die die Münchner Löwen aus dem Pokal geworfen haben. In den weiteren Viertelfinals begegnen sich Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld (Dienstag, 18.30 Uhr) sowie der Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach (Mittwoch, 18.30 Uhr). Die beiden Halbfinals sind für den 25. und 26. April angesetzt. Das Finale steigt am 27. Mai in Berlin.

Sammer hatte seinen Sportdirektor-Posten bei den Bayern im Juli 2016 aufgegeben. Zuvor hatte er bereits aus gesundheitlichen Gründen pausiert. Im „Talente-Projekt "360°" des DFB-Partners adidas fand er eine neue Aufgabe in der Fußball-Branche, zudem ist er ab der kommenden Saison als Experte bei Eurosport im Einsatz.

SID/gma