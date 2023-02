Sabitzer-Foul sorgt für Wirbel: Bayern-Leihgabe teilt aus und muss Kritik einstecken

Im Heimspiel gegen Leicester City

Beim 3:0-Heimsieg von Manchester United über Leicester City leistete sich Marcel Sabitzer eine unschöne Szene, für die er nicht einmal belangt wurde. Dafür hagelte es jedoch Kritik.

Manchester – Am Deadline Day Ende Januar wurde Marcel Sabitzer kurzfristig auf Leihbasis zu Manchester United transferiert, seitdem läuft es beim Österreicher immer besser. Der 28-jährige, der aufgrund der geringen Einsatzzeiten beim FC Bayern eine neue Herausforderung gesucht hatte, ist mittlerweile Stammspieler beim englischen Rekordmeister. Trotz seines guten Einstandes auf der Insel steht er derzeit in der Kritik. Grund dafür ist ein hartes Foul im letzten Spiel gegen Leicester – das allerdings ungeahndet blieb.

Marcel Sabitzer Geboren: 17. März 1994 in Wels (Österreich) Aktuelles Team: Manchester United (Leihe) Profi-Stationen: Admira Wacker Mödling, Rapid Wien, RB Leipzig, Red Bull Salzburg, FC Bayern Länderspiele: 68 für Österreich (12 Tore)

Marcel Sabitzer: FC-Bayern-Leihgabe mit überhartem Einsteigen – Referee sah kein Foul

Am Sonntagnachmittag traf Manchester United im heimischen Old Trafford auf Leicester City und ging dabei bereits nach 25 Minuten durch einen Treffer von Marcus Rashford in Front. Kurz vor der Halbzeitpause ereignete sich das überharte Foul von Sabitzer, der im Zweikampf mit seinem Gegenspieler Wout Faes kein gutes Timing hatte und den Belgier mit gestrecktem Bein und offener Sohle am Knie traf.

Für jeden Fußballfan sollte die Sache bei Betrachtung der Bewegtbilder eindeutig sein, da Sabitzer den Ball zu keinem Moment traf und sein Einsatz lediglich dem gegnerischen Knie galt. Allerdings sah Schiedsrichter Stuart Atwell kein gröberes Vergehen der Bayern-Leihgabe, der attackierte Faes konnte außerdem trotz der ungestümen Aktion weiterspielen. Auch der VAR hatte sich nicht gemeldet.

„Unglaublich“: Gästetrainer fassungslos über Aktion von FCB-Leihgabe Marcel Sabitzer

Die Szene sorgte bei Leicesters Cheftrainer Brendan Rodgers für Unverständnis und Wut. Der 50-Jährige regte sich auch nach der Partie, in der Manchester United durch Tore des Doppelpackers Rashford und des Ex-BVB-Stars Jadon Sancho mit 3:0 gewinnen konnte, heftig über Sabitzers rüdes Einsteigen auf.

Der ehemalige Liverpool-Coach bezeichnete das ungeahndete Foul als „unglaublich“, da der österreichische Nationalspieler „durchgezogen“ hätte und somit mit „gestrecktem Bein direkt auf das Knie“ seines Verteidigers gegangen sei. Unrecht hatte er dabei nicht, auch die Experten schüttelten angesichts der Entscheidung die Köpfe.

„Wenn das kein gefährliches Spiel ist, was dann?“: Sky-Experte knöpft sich Marcel Sabitzer vor

So beklagte sich auch der Sky-Experte Graeme Souness über die Aktion und unterstellte Sabitzer sogar, das Risiko einer Verletzung von Faes in Kauf genommen zu haben. „Er dreht sich zur Seite, das ist ein klassischer Fall, wenn man sich darauf einlässt, jemanden zu Fall zu bringen“, sagte die schottische Fußball-Legende während der Übertragung und ergänzte: „Wenn das kein gefährliches Spiel ist, was dann?“

Für Sabitzer endete die Partie also glimpflich, nach 80 Minuten verabschiedete sich der Aktivposten seines Teams ohne Verwarnung. Das Heimspiel gegen Leicester war bereits die dritte Premier-League-Partie in Serie, bei der Sabitzer von Beginn an auf dem Platz stand. Lediglich bei seinem Debüt gegen Crystal Palace war er eingewechselt worden. Somit kommt der Oberösterreicher seinem Ziel, mehr Spielminuten zu sammeln und eine tragende Säule seines Teams zu werden, offenbar näher als zu seiner Zeit in München. (ajr)

