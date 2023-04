„Kann Kohle reinbringen“

Marcel Sabitzer steht vor einem endgültigen Abschied vom FC Bayern. Ein dauerhafter Wechsel ist offenbar sehr wahrscheinlich.

München/Manchester – Durch den Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel könnten die Karten beim FC Bayern wieder neu gemischt werden. Spieler mit wenig Einsatzzeit hoffen auf eine neue Chance unter dem neuen Coach. Doch auch auf die Kaderplanung für die kommende Saison hat der Trainerwechsel Auswirkungen. Für Marcel Sabitzer gibt es offenbar trotzdem kein Zurück mehr nach München.

Marcel Sabitzer Geboren: 17. März 1994 (Alter 29 Jahre), Wels, Österreich Aktuelles Team: Manchester United (bis 30.06.2023 ausgeliehen) Vertrag beim FC Bayern bis: 30.06.2025 Marktwert: 20 Millionen Euro

Bayern-Leihgabe Marcel Sabitzer blüht bei Manchester United auf

Der Österreicher ist seit der Winterpause an Manchester United verliehen. Im top besetzten Mittelfeld der Bayern um die Platzhirsche Joshua Kimmich und Leon Goretzka konnte sich Marcel Sabitzer nicht behaupten.

Für den FC Bayern kam der 29-Jährige in eineinhalb Jahren nur auf 54 Pflichtspiele, in denen er jeweils zwei Tore und Assists verbuchte. Dabei wurde Sabitzer zumeist nur eingewechselt, im Durchschnitt stand der zentrale Mittelfeldspieler nur knapp 38 Minuten pro Einsatz auf dem Platz. Insofern ist es wenig verwunderlich, wenn sich die Wege im Sommer endgültig trennen würden.

+ Marcel Sabitzer steht vor einem dauerhaften Abschied vom FC Bayern. © Simon Stacpoole/Imago

„Mit hoher Wahrscheinlichkeit“: Sabitzer will FC Bayern dauerhaft verlassen

„Sabitzer wird mit hoher Wahrscheinlichkeit den Verein verlassen, die Entscheidung ist eigentlich auch schon zum Großteil so gefallen“, enthüllt Sport1-Reporter Kerry Hau in seinem Podcast „Die Bayern Woche“. Sabitzer hat sich bei seinem neuen Klub Manchester United gut eingelebt und kommt bereits auf zehn Pflichtspiele, am vergangenen Sonntag beim 0:2 in Newcastle spielte er 90 Minuten durch. In Erinnerung bleibt sein sehenswerter Treffer gegen Fulham, mit dem er die Red Devils ins Halbfinale des FA Cups schoss.

„Er fühlt sich sehr wohl bei Manchester United. Er kann sich auch vorstellen, langfristig zu unterschreiben und versteht sich super mit Erik ten Hag (Trainer, Anm.d.Red.). Diese Erfahrung Premier League tut ihm unheimlich gut, er fühlt sich da sehr wohl“, erklärt Hau. Sabitzer-Berater Roger Wittmann kündigte jüngst einen Verbleib bei United an: „Er liebt diese englische Härte! Das war von vornherein klar, dass die Premier League super für ihn passt. Er ist ein aggressiver Spieler. Er macht dort genau das, was er kann. Und das ist dort eben auch gefragt.“

„Kann Kohle reinbringen“: FC Bayern winken frische Millionen für Sabitzer-Transfer

„Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das nochmal etwas wird mit dem FC Bayern. Ob es dann United wird oder ein anderer Klub, das wird man sehen“, legt sich Hau fest. Den Bayern winkt für Sabitzer, der im Sommer 2021 für 15 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig verpflichtet wurde, eine lukrative Einnahme.

„Der kann schon nochmal bisschen Kohle reinbringen“, meinte der Sport1-Reporter. Sabitzer hat in München noch einen Vertrag bis 2025, sein Marktwert beträgt 20 Millionen Euro. Deshalb erhoffen sich die Bayern dem Vernehmen nach eine Ablöse zwischen 15 und 20 Millionen Euro für einen Transfer.

Sabitzer-Nachfolger beim FC Bayern schon im Anflug

Die Anzeichen eines dauerhaften Abschieds von Sabitzer verdichten sich also immer mehr. Passend dazu: Landsmann Konrad Laimer absolvierte wohl schon Medizinchecks bei Bayern und steht im Sommer vor einem ablösefreien Wechsel von Leipzig nach München. (ck)

Rubriklistenbild: © Simon Stacpoole/Imago