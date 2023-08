Keeper trainiert voll mit

Das Comeback von Manuel Neuer beim FC Bayern rückt immer näher. Am Montag trainierte der Keeper mit den Reservisten.

München – Erfreuliche Neuigkeiten an einem arg verregneten Monat von der Säbener Straße: Manuel Neuer trainierte am Vormittag erstmals mit der Mannschaft!

Für den 37-Jährigen ist dies der nächste Schritt zu seinem Comeback. Zu Erinnerung: Neuer hatte sich im Dezember 2022 beim Skitouren einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Lange Zeit war nicht klar, ob und wann der Kapitän des FC Bayern zurückkehren wird.

Manuel Neuer Geburtsdatum: 27. März 1986 (37 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2024) Position: Torhüter Marktwert: 7 Millionen

Manuel Neuer trainiert erstmals wieder mit der Mannschaft

Nun also die tollen News! Achteinhalb Monate nach der Horror-Verletzung trainierte Neuer wieder mit der Mannschaft. Am Tag nach dem 3:1-Erfolg der Münchner im bayerischen Derby gegen den FC Augsburg absolvierte der Keeper ein Spiel-Ersatztraining. Also eine Einheit mit den Akteuren, die am Vorabend nicht zum Einsatz kamen.

Neuer trainierte dabei mit Youngster Tom Ritzi Hülsmann und Neuzugang Daniel Peretz. Der 23-Jährige wurde erst am Morgen im Pressestüberl an der Säbener Straße vorgestellt und bezeichnete Neuer als sein „Idol“. Nun darf Peretz umgehend mit seinem Vorbild trainieren.

+ Manuel Neuer trainierte am Montagmorgen (28.) erstmals wieder mit der Mannschaft. © IMAGO/Philippe Ruiz

Comeback rückt näher: Manuel Neuer macht nächsten Schritt

Wann werden wir Neuer wieder zwischen den Bayern-Pfosten sehen? Am kommenden Samstag (2. August) geht‘s für die Münchner zum Klassiker zu Borussia Mönchengladbach. Da wird aber Sven Ulreich noch zwischen den Pfosten stehen. Anschließend kommt die Länderspielpause.

Also genügend Zeit für Neuer, weiter an seiner Fitness und Athletik zu arbeiten. Trainer Thomas Tuchel hatte kürzlich angedeutet, dass es nicht mehr allzu lange dauern würde, sollte Neuer erst einmal ins Mannschaftstraining eingestiegen sein.

Torhüter beim FC Bayern: Comeback von Manuel Neuer zur Wiesn?

Gibt‘s also ein Wiesn-Comeback von Neuer? Am 15. September empfängt der FC Bayern zum Topspiel Bayer 04 Leverkusen – am Tag danach wird in München das Oktoberfest eröffnet.

Dass es bei Neuer jetzt doch so schnell geht, hat mit einer OP Ende Juli zu tun. Damals wurde dem Torhüter aus seinem gebrochenen Bein eine Metallplatte entfert. Seitdem macht Neuer immense Fortschitte und konnte schmerzfrei trainineren.

Top-Nachrichten von der Säbener Straße: @Manuel_Neuer ist das erste Mal im Mannschaftstraining – 8,5 Monate nach seinem Beinbruch beim Skiunfall. Einheit mit Daniel #Peretz und Tom Ritzy #Hülsmann zusammen @FCBayern #FCBayern #FCB — BILD FC Bayern (@BILD_Bayern) August 28, 2023

Manuel Neuer vor Comeback im Tor des FC Bayern

Dies war übrigens auch der Grund, weshalb die Bayern ihren Torwart-Plan kurzfristig über den Haufen schmissen. Anstatt eines erfahrenen Keepers, der Neuer weiter hätte vertreten können, wurde auf Ulreich gesetzt und mit Peretz ein junger, talentierter Torhüter verpflichtet.

„Deswegen haben wir ihn auch mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet“, sagte CEO Jan-Christian Dreesen bei dessen Vorstellung am Montag. Wohl wissend, dass ein Comeback von Manuel Neuer nur noch eine Frage von wenigen Wochen sein wird. (smk)

