Wer wird Neuer-Ersatz beim FC Bayern? Torhüter-Kandidatenliste im Check

Da Manuel Neuer noch auf unbestimmte Zeit ausfallen wird, sucht der FC Bayern nach einem Ersatz. Doch wer sind die aussichtsreichsten Kandidaten?

München – Yann Sommer hat einen Vertrag bei Inter Mailand unterschreiben, Alexander Nübel wurde zum VfB Stuttgart verliehen und bei Manuel Neuer ist der Zeitpunkt der Rückkehr ungewiss. Deshalb fahndet man beim FC Bayern München derzeit nach einem Ersatz für den Nationalspieler. Welche Kandidaten sind die aussichtsreichsten für die neue Nummer zwei der Bayern?

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen bisherige Vereine: FC Schalke 04, FC Bayern München Marktwert: 7 Millionen Euro

Es scheint heiß zur werden zwischen Kepa und dem FC Bayern

Im Sommer 2018 kam Kepa Arrizabalaga für 80 Millionen Euro von Athletic Bilbao zum FC Chelsea und ist seither der teuerste Torhüter der Welt. Nach einem schwachen Start für die Blues pendelte der Spanier immer wieder zwischen Bank und Startelf. Zwar hat er in der vergangenen Saison seinen Stammplatz wiedergewonnen, allerdings haben die Londoner mit Robert Sanchez von Brighton einen neuen Torwart verpflichtet.

Als erstes berichtete Sport1 von einem Interesse des FC Bayern an dem 28-jährigen Schlussmann. Mittlerweile scheinen die Gespräche gut zu laufen. Es wird über eine einjährige Leihe mit einer anschließenden Kaufoption gesprochen. Der Spanier hat den Verantwortlichen gegenüber signalisiert, dass er offen für einen Wechsel ist.

Erfahrung oder Talent? Bono oder Mamardashvilli?

Auch Yassine Bono vom FC Sevilla soll auf der Liste des deutschen Rekordmeisters stehen. Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Winter machte er auf sich aufmerksam, als er überraschend mit Marokko das Halbfinale erreichte und ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs war. Im Europa-League-Finale mit dem FC Sevilla führte er die Spanier mit zwei gehaltenen Elfmetern zum Titel. Er besitzt noch zwei Jahre Vertrag und dürfte aufgrund der vergangenen Leistungen im Rampenlicht nicht gerade günstig für einen 32-jährigen Torhüter sein.

Dem gegenüber steht mit Giorgi Mamardashvilli die talentierte Variante. Auch an ihm scheint der Rekordmeister Interesse zu haben. Mit 22 Jahren ist der Torhüter vom FC Valencia mit Abstand der jüngste in der Gerüchteküche des FC Bayern. Er kam im Januar 2022 von Dinamo Tiflis nach Spanien und absolvierte dort seither 63 Spiele. Die Tendenz des Rekordmeisters geht jedoch in Richtung einer erfahreneren Variante.

Experten fordern de Gea – Raya aus dem Rennen

Über ein Jahrzehnt hütete David de Gea das Tor von Manchester United, ehe sein Vertrag bei den Red Devils in diesem Sommer ausgelaufen war. Über 500 Pflichtspiele für Manchester United, zahlreiche Titel und dazu noch 45 Länderspiele mit der spanischen Nationalmannschaft. Auch die Sky-Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann sprechen sich für den 32-Jährigen aus. „Er war ein herausragender Torwart, das hat er nicht verlernt“, sagte Hamann über ihn.

Unterdessen ist die Spur zu David Raya vom FC Brentford erkaltet. Ihn zieht es höchstwahrscheinlich zum englischen Vizemeister FC Arsenal. Auch Geronimo Rulli von Ajax Amsterdam soll auf der Liste stehen. Nachdem das deutsche Torwart-Talent Diant Ramaj nach Amsterdam gewechselt ist, könnte der Club ihn abgeben. Allerdings machte er zuletzt in Testspielen eine eher schwache Figur.

