Mané will beim FC Bayern bleiben – Berater wettert gegen Mitspieler

Trotz enttäuschender erster Saison

Sadio Mané blieb in seiner Debüt-Saison beim FC Bayern hinter den Erwartungen zurück. Trotzdem sieht der Top-Star seine Zukunft an der Säbener Straße.

München – Die Erwartungen an Sadio Mané vor der vergangenen Saison waren riesig. Als gefeierter Star aus der englischen Premier League konnte der FC Bayern Mané vom FC Liverpool loseisen. Beim FCB sollte er in die Fußstapfen von Robert Lewandowski treten, den es zum FC Barcelona zog. Doch Mané konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen. In 38 Einsätzen gelangen ihm lediglich zwölf Treffer. Abseits des Platzes sorgte er mit einem Schlag ins Gesicht von Leroy Sané für negative Schlagzeilen.

FC Bayern München: Mané sieht Zukunft beim Rekordmeister

Aufgrund der durchwachsenen Leistungen galt Mané in diesem Sommer als Abgangskandidat beim FC Bayern. Unter anderem über eine Rückkehr in die Premier League wurde spekuliert. Außerdem wird dem Ronaldo-Club Al Nassr aus Saudi-Arabien Interesse an Mané nachgesagt. Jedoch sieht der Senegalese selbst seine Zukunft weiter an der Säbener Straße.

Beim senegalesischen Fernsehsender 2sTV antwortete Mané auf die Frage, ob er dem FC Bayern erhalten bleibe: „Ja, so Gott will. Wenn alles gut geht, werde ich zu Bayern zurückkehren“. Ein klares Bekenntnis von Mané, der jedoch auch weiß, dass er sich steigern muss. „Es war eine sehr komplizierte Saison, aber das passiert. Das war keine Überraschung für mich. Ich habe erwartet, dass es ein bisschen kompliziert werden würde. Das ist normal“, sagte Mané.

Mané sieht FC Bayern als Herausforderung

Kürzlich wurde Mané mit großer Mehrheit der Bundesliga-Profis als „Enttäuschung der Saison“ gewählt. Einen Absprung ins Ausland ziehen Mané und sein Berater dennoch nicht in Betracht. Viel mehr will sich der 31-Jährige der Herausforderung stellen. „Ich liebe Herausforderungen und Bayern ist eine große Herausforderung. Jetzt liegt es an mir, alles zu geben, um diese Herausforderung zu bestehen“, so Mané. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2025.

Auch den Disput mit Mitspieler Leroy Sané nach dem Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City will Mané hinter sich lassen. „So etwas kann passieren. Es ist passiert. Wir konnten dieses kleine Problem lösen. Manchmal ist es gut, Probleme zu lösen, aber vielleicht nicht auf diese Art und Weise. Das liegt jetzt hinter uns“, erklärt Mané den Zwischenfall für abgeschlossen.

Berater von Mané kritisiert FC-Bayern-Spieler

Bacary Cissé, der Berater von Mané, begründete die durchwachsene Saison beim Sender 2sTV unter anderem mit der langen Verletzungspause im Winter. Außerdem hätte sein Klient „zehn vom VAR nicht gegebene Tore“ erzielt. Daran seien vor allem seine Mitspieler Schuld. „Seine Teamkollegen haben sich nicht an sein schnelles Spiel angepasst. Ich glaube, dass er wahrscheinlich fünf Tore mehr geschossen hätten, wenn sie sich angepasst hätten“, sagte Cissé.

Angesprochen auf die Zukunft von Mané stellt Cissé klar: „Ich habe nichts von Angeboten aus Saudi-Arabien gehört. Es ist sicher, dass er bei Bayern bleibt.“ Dort hofft man dann in der kommenden Saison auf Weltklasse-Leistungen von Mané. Dass er das Zeug dazu hat, zeigte er zuletzt auch wieder in der Nationalmannschaft, wo ihm ein Doppelpack inklusive Traumtor gegen Brasilien gelang. (luha)

