ManUnited zittert sich ins Halbfinale - auch Lyon und Vigo weiter

Sorgen um Superstar Ibrahimovic

Manchester - Top-Favorit Manchester United hat sich ins Halbfinale der Europa League gezittert. In der Runde der besten Vier auch Olympique Lyon, Celta Vigo und Ajax Amsterdam.

Das Team von Trainer José Mourinho setzte sich im heimischen Old Trafford gegen den RSC Anderlecht nach dem 1:1 im Hinspiel mit 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung durch und darf trotz einer bislang durchwachsenen Saison weiter auf einen Titel hoffen.

Youngster Marcus Rashford (107.) erzielte den umjubelten Siegtreffer, Superstar Zlatan Ibrahimovic hatte sich kurz zuvor am rechten Knie verletzt und musste ausgewechselt werden. "Ich ziehe es vor, mit einer Aussage zu warten, bis alle Tests gemacht worden sind", sagte Mourinho bei BT Sport: "Aber ich glaube, die Nachricht wird ziemlich negativ sein."

In der Runde der besten Vier, die am Freitag (13.00 Uhr) im Schweizer Nyon ausgelost wird, stehen neben dem Tabellenfünften der englischen Premier League auch Olympique Lyon, Celta Vigo und Schalke-Bezwinger Ajax Amsterdam. Die Hin- und Rückspiele des Halbfinals werden am 4. und 11. Mai ausgetragen, das Endspiel findet am 24. Mai in Stockholm statt.

Lyon behielt im Elfmeter-Drama bei Besiktas Istanbul mit 7:6 die Nerven, Maxime Gonalons verwandelte den entscheidenden Elfmeter. Nach 90 Minuten hatte es 1:2 (1:1) gestanden, ebenso nach Ende der Verlängerung. Der Ex-Hoffenheimer Andreas Beck wurde bei Besiktas in der Schlussphase der regulären Spielzeit eingewechselt.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte beide Teams nach den Krawallen des Hinspiels mit einer Bewährungsstrafe für die kommenden zwei Jahre belegt, es droht der Ausschluss für eine Saison im Europapokal. In Istanbul blieb es auf den Rängen ruhig. Talisca (27./58.) traf doppelt für Besiktas, Alexandre Lacazette (34.) für Lyon.

Celta Vigo zog durch ein 1:1 (0:0) beim Außenseiter KRC Genk aus Belgien erstmals ins Halbfinale der Europa League ein, Pione Sisto (63.) traf für Celta, Leandro Trossard (67.) erzielte den Ausgleich. Das Hinspiel hatte der Tabellenzehnte der spanischen Primera División mit 3:2 gewonnen.

In Manchester erlöste der 19 Jahre alte Rashford die Gastgeber, zuvor hatte Anderlechts Kapitän Sofiane Hanni (32.) die Führung des Ex-Dortmunders Henrich Mchitarjan (10.) ausgeglichen. Von Ibrahimovic war bis auf zwei kläglich vergebene Chancen (71./82.) wenig zu sehen, kurz vor dem Schlusspfiff der regulären Spielzeit kam der Schwede nach einem Kopfballduell unglücklich auf und humpelte offensichtlich schwerer verletzt vom Platz.

SID