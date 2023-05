Manchester City gegen Real Madrid im Live-Ticker: DFB-Star Rüdiger überraschend nur auf der Bank

Champions-League-Halbfinale

Den zweiten Champions-League-Finalteilnehmer machen ManCity und Real Madrid heute unter sich aus. Im Live-Ticker verpassen Sie kein Highlight der Partie.

Update, 20.30 Uhr: Die Heimmannschaft treten mit dem Rückenwind eines 3:0-Auswärtserfolgs gegen den FC Everton in der Premier League an. Der formstarke Ilkay Gündogan steuerte am Wochenende gleich zwei Treffer zum bereits 27. Liga-Pflichtspielsieg des englischen Tabellenführers bei. Auch Real Madrid, Zweitplatzierter in „LaLiga“, war am Samstag siegreich unterwegs und zwang Gestafe knapp mit 1:0 in die Knie. Chancen auf den Liga-Titel hat die Ancelotti-Elf jedoch nicht mehr.

Manchester City gegen Real Madrid -:- (-:-), heute 21 Uhr

Aufstellung Manchester City: Ederson - Walker, Ruben Dias, Akanji, Stones, Rodri, Gündogan, De Bruyne, Bernardo Silva, Haaland, Grealish Aufstellung Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius Jr., Benzema, Rodrygo Tore: -

Update, 19.48 Uhr: Die Aufstellungen sind da - und es gibt insgesamt lediglich eine Änderung, dafür aber eine überraschende! DFB-Nationalspieler Antonio Rüdiger, der seine Sache im Hinspiel gegen City-Superstar Haaland sehr ordentlich gemacht hatte, muss vorerst auf der Bank Platz nehmen. Seine Innenverteidiger-Position in der Startelf von Real Madrid übernimmt heute Eder Militao. Keine Veränderungen - zumindest im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen - gibt es im Gegenzug in der Anfangsformation von Pep Guardiolas Citizens.

Update, 19.15: Willkommen beim Live-Ticker zum Champions League-Halbfinal-Rückspiel zwischen Manchester City und Real Madrid. Das Spiel startet um 21 Uhr und wird live bei DAZN übertragen. In Kürze sollten zunächst einmal die jeweiligen Startaufstellungen der beiden heutigen Gegner, die um den CL-Finaleinzug kämpfen, bekannt gegeben werden.

Erstmeldung vom 16. Mai: Manchester - Nachdem sich Inter Mailand im Halbfinale gegen die AC Mailand bereits für das diesjährige Champions-League-Finale qualifiziert hat, stellen sich alle Fußball-Enthusiasten nun noch eine Frage: Wer folgt den Italienern ins Endspiel der Königsklasse? Im Geschäft sind noch Manchester City und Real Madrid. Beide Top-Teams, die so mancher Beobachter gerne erst im Finale als Duell-Partner gesehen hätte, haben nach dem durchaus leistungsgerechten 1:1-Hinspiel-Remis noch alle Chancen auf das letzte Final-Ticket.

Champions League: Halbfinale zwischen ManCity und Real Madrid heute live

Für Furore hatte nach dem ersten Aufeinandertreffen der Citizens vor allem eine Szene gesorgt: der sehenswerte Ausgleichstreffer von City-Star Kevin de Bruyne in der 67. Minute. Dem Tor unmittelbar vorausgegangen war eine Szene, in der Manchesters Bernardo Silva das Leder kurz hinter der Seitenlinie ins Feld gebracht hatte.

Der Videoassistent und der Schiedsrichter griffen jedoch nicht ein. „Der Ball war draußen. Das sage nicht ich, das sagt die Technologie“, haderte Real-Trainer Carlo Ancelotti mit der Entscheidung nach der Begegnung.

Champions League: Real Madrid und ManCity liefern sich Neuauflage des Halbfinals von 2022

Für Ancelotti bedeutet die heutige Begegnung, die bekanntlich eine Neuauflage des kuriosen Semifinales von 2022 ist, übrigens einen Rekord: Mit 191. Spielen als Coach in der UEFA-Champions-League überholt er Sir Alex Ferguson (190 Spiele) und steht damit in dieser Statistik fortan allein auf Rang eins.

Etwas ausgeruhter in das Duell gehen kann heute vermutlich Real, für das es in der ersten spanischen Liga um nicht mehr so viel geht – Primus FC Barcelona liegt hier uneinholbar weit vorne. Madrid darf sich also voll und ganz auf die Königsklasse konzentrieren. Die Guardiola-Elf, bei der Stürmer-Star Erling Haaland im Hinspiel eher unauffällig unterwegs war, hingegen steckt noch mitten im Kampf um den Titel in der Premiere League, wo sie zuletzt zwölf Siege in Folge feierte.

