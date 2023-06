Sportvorstand-Suche beim FC Bayern: Erste Entscheidung um Brazzos Schattenmann gefallen

Nächster prominenter Name fällt

Der FC Bayern sucht einen neuen Sportdirektor und/oder Sportvorstand. Wäre eine Milan-Legende ein Kandidat? Die Entscheidung über Marco Neppe ist indes gefallen.

München – Irgendwo zwischen letztem Bundesligaspieltag, der emotionalen Meisterschaft und Sommerpause nach den noch anstehenden Länderspielen kommende Woche sucht der FC Bayern einen neuen Sportdirektor oder gar Sportvorstand.

FC Bayern München Trainer: Thomas Tuchel (seit 2023) Sportlicher Leiter: - CEO: Jan-Christian Dreesen Gesamtmarktwert Kader: 984,20 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Wer wird neuer Sportvorstand beim FC Bayern? Kandidaten gibt‘s genug

Hasan Salihamidzic, der dieses Amt in den vergangenen sechs Jahren ausfüllte, wurde kürzlich entlassen. Nun stellt sich die Frage: Wer folgt auf „Brazzo“ an der Säbener Straße?

Während Uli Hoeneß „bis Weihnachten“ warten würde (auf Max Eberl?), hofft der neue CEO Jan-Christian Dreesen auf eine Entscheidung in „absehbarer Zeit“. In ein ähnliches Horn blies zuletzt auch Boss-Rückkehrer Karl-Heinz Rummenigge, der am liebsten „zügig eine Lösung präsentieren“ würde.

FC Bayern sucht neuen Sportvorstand: Milan-Legende Paolo Maldini eine Option?

Kandidaten gibt es reichlich. Eberl, Eintracht Frankfurts Markus Krösche, Bastian Schweinsteiger oder Arjen Robben wurden zuletzt genannt. Ob auch Paolo Maldini, der Anfang der Woche vom AC Milan völlig überraschend freigestellt wurde, eine Option wäre? Schwer vorstellbar. Aber auszuschließen ist beim FC Bayern aktuell nichts.

Aktuell kümmern sich neben Vereinspräsident Herbert Hainer FCB-Patron Hoeneß, Rummenigge, Dreesen, Trainer Thomas Tuchel, der neue Finanzvorstand Michael Diederich und Marco Neppe um die sportliche Planung. „Durch den Zugang von Karl-Heinz Rummenigge haben wir eine weitere gewaltige sportliche Kompetenz in diesem Gremium“, sagte Präsident Hainer im Interview mit der Sportbild: „Bei der Suche nach einem Sportvorstand haben wir uns vorgenommen: Qualität vor Geschwindigkeit.“

Entscheidung beim FC Bayern vorerst gefallen: Marco Neppe bleibt Technischer Direktor

Einen Schnellschuss wird es daher nicht geben. „Es muss jemand sein, von dem wir voll überzeugt sind und der unsere ambitionierten Ziele verwirklichen kann“, so Hainer weiter: „Natürlich hätten wir ihn gerne so schnell wie möglich, aber wenn es ein paar Monate oder bis Weihnachten dauert, wirft es uns nicht aus der Bahn. Wir können die Situation gut überbrücken.“

Eine Entscheidung ist indes bereits gefallen. Zumindest vorerst. Denn: Neppe bleibt erst einmal Technischer Direktor, wie Hainer verriet: „Er ist ein Teil dieses Teams und in die Kaderplanung mit einbezogen. Marco Neppe hat ein enormes Wissen. Wenn die Sportliche Leitung neu aufgestellt ist, wird man sehen, wie sich alles weiterentwickelt.“

Neuer Sportvorstand beim FC Bayern? Suche wird nicht langweilig

Neben der Suche nach einer neuen sportlichen Führung wird an der Säbener derweil nach einem echten Mittelstürmer und einem neuen Sechser gefahndet. Allerdings gestaltet sich auch diese Unterfangen als nicht ganz einfach. Zudem führt das Führungschaos zu Gedankenspielen bei einigen Bayern-Stars.

Neben vielen Ungewissheiten steht eins immerhin fest: Langweilig wird‘s beim FC Bayern in den kommenden Wochen nicht. (smk)

