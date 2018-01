Mainz holt Nigel de Jong - Vertrag bis Saisonende

Wechsel von Galatasaray Istanbul

Nigel de Jong ist ab sofort ein Mainzer.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sich mit Nigel de Jong den nächsten prominenten Winterzugang geangelt.

Mainz - Wie der Tabellen-15. am Freitagabend mitteilte, wechselt der ehemalige niederländische Nationalspieler Nigel de Jong (33) zu den Rheinhessen. Der Vizeweltmeister von 2010 erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Der 81-malige Nationalspieler kommt ablösefrei. Erst am Nachmittag hatte der türkische Rekordmeister Galatasaray Istanbul den bis Saisonende laufenden Vertrag mit de Jong aufgelöst.

"Nigel ist ein Anführer, eine Kämpfernatur, aber auch ein klarer Kopf und ein topprofessioneller Spieler", sagte 05-Sportvorstand Rouven Schröder: "Er soll der Mannschaft mit seiner ungeheuren fußballerischen Erfahrung und seinem Charakter wichtige Impulse in der Rückrunde geben."

De Jong: „Ich freue mich über meine Rückkehr in die Bundesliga“

De Jong fügte an: "Die Mannschaft steht für eine sehr gute Organisation und den Willen, offensiven Fußball zu zeigen. Mir gefällt auch die Geschichte von Mainz 05, der Verein hat sich aus eigener Kraft in der Bundesliga etabliert. Ich möchte Mannschaft und Verein helfen, in dieser Saison ihre Ziele zu erreichen. Ich freue mich über meine Rückkehr in die Bundesliga, eine der europäischen Top-Ligen."

Der für seine Zweikampfhärte bekannte Mittelfeldspieler spielte bereits von Januar 2006 bis Januar 2009 in der Bundesliga für den Hamburger SV. Zuvor hatte Mainz die Rückkehr von Angreifer Anthony Ujah perfekt gemacht.

SID