Lukaku: 100-Millionen-Wechsel - und eine Festnahme in Beverly Hills

Viel Wirbel um Belgien-Star

Romelu Lukaku wechselt für 100 Millionen Euro den Arbeitgeber - und bekam wenige Tage vorher noch Ärger mit der Polizei, wie erst jetzt bekannt wurde.

Manchester - Für Romelu Lukaku gab es kein Zögern: "Ich musste nicht zweimal überlegen, der Transfer bietet mir die perfekte Möglichkeit, davon habe ich immer geträumt", sagte der 24 Jahre alte belgische Fußball-Nationalstürmer ESPN, nachdem der Wechsel für rund 100 Millionen Euro vom FC Everton zu Englands Rekordmeister Manchester United über die Bühne ist und von ManUnited bereits bestätigt wurde.

"Dieser Klub ist hungrig darauf, wieder einen Titel in der Liga zu gewinnen und die Welt zu dominieren", betonte Lukaku nach der medizinischen Untersuchung: "Ich bin so froh, dass ich mithelfen kann, Geschichte zu schreiben." Teil des Lukaku-Transfers könnte der Wechsel des englischen Stars Wayne Rooney zurück zu den Toffees des FC Everton sein.

Der 31-Jährige soll laut Medienberichten Manchester verlassen und in seine Heimatstadt Liverpool wechseln. Rooney hat im August 2002 im Alter von 16 Jahren für Everton in der Premier League debütiert und insgesamt 71 Pflichtspiele für seinen Heimatverein absolviert. 2004 ging er dann zu ManUnited.

Mittelstürmer Lukaku hatte in der abgelaufenen Spielzeit 25 Treffer in der Premier League für den Klub aus Liverpool erzielt. ManUnited-Teammanager José Mourinho kennt Lukaku aus seiner Zeit beim FC Chelsea, gab diesen allerdings an Everton 2014 ab.

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Lukaku am vergangenen Wochenende in Beverly Hills wegen Ruhestörung festgenommen worden. Dies teilte die Polizei von Los Angeles mit.

Der 24-Jährige hatte am Sonntag in Kalifornien zu laut gefeiert und war nach Beschwerden der Nachbarn von den Ordnungshütern fünfmal mündlich verwarnt worden. Beim sechsten Besuch nahm die Polizei den Ruhestörer fest. Lukaku, der am 2. Oktober in L.A. vor Gericht erscheinen muss, wurde aber nicht mitgenommen.

Lukaku steht ebenso wie Zlatan Ibrahimovic, der United verlässt, und die voraussichtlichen Mitspieler Paul Pogba und Henrich Mchitarjan (früher Borussia Dortmund) bei Berater Mino Raiola unter Vertrag.

sid