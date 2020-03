Lothar Matthäus darf nicht nach München reisen - nicht nur wegen Corona, auch wegen seiner Frau

„Schreckensnachrichten aus Deutschland“

In der Corona-Krise schließen viele Länder ihre Grenzen - das muss auch Lothar Matthäus leidvoll erfahren. Der Ex-Profi des FC Bayern München sitzt an einem Urlaubsort fest.

München - #stayathome ist einer der gängigen Hashtags in der Corona-Krise*.

Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kam der Hinweis offenbar zu spät. Der Ex-Profi des FC Bayern München* ist üblicherweise zu dieser Jahreszeit als Sky-Experte in den Bundesliga-Stadien unterwegs, zum Beispiel in der Allianz Arena*.

Ob wegen der spielfreien Zeit oder ohnehin schon geplant - der frühere Fußball-Star ist rund um seinen 59. Geburtstag, den er am Samstag, 21. März, feierte, eine Urlaubsreise nach Dubai angetreten. Und kommt nun nicht zurück nach Europa. Wegen der Corona-Pandemie sitzt er im Emirat fest - nichts geht mehr!

Und ein weiterer Ex-Borusse wird heute ein Jahr älter. Herzlichen Glückwunsch zum 59. Geburtstag, @LMatthaeus10! pic.twitter.com/fFMXHAkUAh — Borussia (@borussia) March 21, 2020

„Nach Budapest kann ich nicht mehr einreisen - obwohl dort seit 16 Jahren mein Hauptwohnsitz ist. Die Ungarn haben die Grenzen dicht gemacht für alle, die keinen ungarischen Pass besitzen. Also kann ich nicht in meine Wohnung dort“, erklärte er im Interview dem Sportbuzzer: „Meine Frau ist Russin. Für sie ist es schwierig, aktuell nach Deutschland einzureisen, da sie keinen EU-Ausweis hat. Also kann ich auch nicht nach München in mein zweites Zuhause.“

Zudem seien Flüge von Dubai nach Ungarn und Deutschland eingestellt, fast alle anderen nach Europa auch, erzählte Matthäus weiter: „Da musst du erstmal Glück haben und noch Tickets ergattern. Als letzte Möglichkeit blieben Privatflieger.“

Der TV-Experte schilderte davon, wie belastend für ihn die Nachrichten aus der Heimat seien. „Seit wir abgeflogen sind, kommen aus Deutschland jeden Tag neue Schreckensnachrichten, neue Zahlen von Infizierten“, sagte er: „In Dubai fühlen wir uns aktuell sicherer.“

Jetzt muss er abwarten - wie lange das Coronavirus ihn und seine Frau an einer Einreise nach München hindert.

