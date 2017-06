Löw-Team glaubt an U21-Titel: „Spanier sind fällig“

Lob von den Großen

Sandro Wagner (li.) und Julian Brandt (Mi.) glauben fest an die deutsche U21

Die U21-Nationalelf hat heute Abend im EM-Finale berühmte Unterstützer: Die frisch neusortierte „große“ Nationalmannschaft glaubt „felsenfest“ an den Titel der Jungspunde.

St. Petersburg - Joachim Löws Confed-Cup-Finalisten setzen fest auf einen Erfolg ihrer U21-Kollegen im EM-Endspiel gegen Spanien. „Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ihr gewinnt. Mit unserer deutschen Mentalität werden wir sie schlagen“, übermittelte Torjäger Sandro Wagner am Freitag in einer Video-Botschaft aus dem Quartier des Nationalteams in Russland an die U21-Auswahl. „Die Spanier sind in jedem Fall fällig“, sagte auch Bayern-Profi Joshua Kimmich.

Julian Draxler, beim Confed Cup Kapitän der Nationalmannschaft, meinte an die Adresse des Junioren-Teams: „Jetzt könnt ihr den letzten Schritt auch noch gehen.“ Die U21 von Trainer Stefan Kuntz ist am Freitagabend im Endspiel der Europameisterschaft in Krakau gegen die klar favorisierten Spanier gefordert. „Was ihr momentan spielt, ist bockstark“, lobte Nationalspieler Julian Brandt.

dpa