Löw beruft Neuling Werner in Nationalmannschaft

Frankfurt/Main - Joachim Löw hat den Leipziger Timo Werner als einzigen Neuling für den Länderspielauftakt nominiert. Der 21-Jährige gehört zum Aufgebot für die Testpartie der Nationalmannschaft am kommenden Mittwoch.

Bundestrainer Joachim Löw hat Timo Werner als einzigen Debütanten in sein Aufgebot für den Länderspiel-Klassiker gegen England und das WM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan berufen. Der Stürmer von Fußball-Bundesligist RB Leipzig könnte damit als 87. Spieler in der Ära Löw seinen Einstand in der deutschen Nationalmannschaft geben. Löw bescheinigte dem 21-Jährigen zuletzt das "Potenzial zur Weltklasse".

Auf eine Nominierung des lange verletzten Abwehrchefs Jerome Boateng verzichtete der Bundestrainer, dafür kehrt Antonio Rüdiger erstmals seit seinem vor der EM 2016 erlittenen Kreuzbandriss in die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurück.

Löw berief insgesamt 24 Spieler für den Auftakt des Länderspiel-Jahres - darunter Weltmeister Lukas Podolski für sein Abschiedsspiel. Der 31-Jährige wird gegen England am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD) in Dortmund sein 130. und letztes Länderspiel bestreiten. Verzichten muss Löw unter anderem auf die verletzten bzw. erkrankten Marco Reus, Ilkay Gündogan und Mario Götze.

Nach dem Spiel gegen England geht es für das DFB-Team in Baku am 26. März (18.00 Uhr/RTL) in der WM-Qualifikation weiter. Deutschland führt die Quali-Gruppe C souverän mit fünf Punkten Vorsprung auf Norwegen und Aserbaidschan an.

Timo Werner ist übrigens im Moment heiß begehrt. So sollen mehrere Klubs aus der Premier League Interesse an dem Leipziger haben - darunter auch Jürgen Klopps FC Liverpool.

Das deutsche Aufgebot:

Tor: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Abwehr: Jonas Hector (1. FC Köln), Benedikt Höwedes (Schalke 04), Mats Hummels (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Shkodran Mustafi (FC Arsenal), Sebastian Rudy (1899 Hoffenheim), Antonio Rüdiger (AS Rom), Niklas Süle (1899 Hoffenheim)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (FC Liverpool), Julian Draxler (Paris St. Germain), Mario Gomez (VfL Wolfsburg), Sami Khedira (Juventus Turin), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern München), Mesut Özil (FC Arsenal), Lukas Podolski (Galatasaray Istanbul), Leroy Sane (Manchester City), André Schürrle (Borussia Dortmund), Julian Weigl (Borussia Dortmund), Timo Werner (RB Leipzig)