Liveticker Eintracht gegen Lazio: TOOOOOOOOOOOR in der vierten Minute!!!

Endlich wieder Europapokal

+ © dpa (Fotomontage) Die Eintracht empfängt heute Lazio Rom zum ersten Europa-League-Heimspiel. Alle Infos zum Kracher in unserem Liveticker! © dpa (Fotomontage)

Eintracht Frankfurt - Lazio Rom (1:0)

Eintracht Frankfurt Trapp - da Costa, Hasebe, Russ, Falette - Gacinovic, de Guzman, Torro, Kostic - Haller, Jovic Lazio Rom Proto - Luiz Felipe, Acerbi, Wallace - Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Durmisi - Correa, Immobile Tore 1:0 da Costa (4.)

+++ Liveticker aktualisieren +++

5. So Alders, entschudligt bitte. Wir hatten - wie sich das bei so einem wichtigen Spiel gehört - kleine technische Probleme. Sind jetzt aber wieder voll da.

1. Anpfiff! Macht Euch unsterblich!

---

21.00 Gleich geht's los. Machen wir uns nichts vor: Lazio hat eine starke Mannschaft. Aber egal, genießen wir den Europapokal in vollen Zügen!

20.59 Die Choreo erstreckt sich über Nordwestkurve und Gegentribüne. Dort ist der Schriftzug Eintracht 1899 zu lesen, wenn wir das richtig gesehen haben.

20.57 Während ei Fans seit Minuten die Fähnchen schwenken, brüllt das ganze Stadion: "Europacup - in diesem Jahr." Absolute Gänsehaut.

20.56 Die Choreo ist der absolute Ober-Hammer! Maskottchen Charly als Überziehfahne, dazu unzählige Fähnchen in silber und schwarz. Wahnsinn.

20.54 Eben lief über Agentur dieser tolle Schnappschuss von Attila, wollten wir Euch nicht vorenthalten.

+ Maskottchen Attial vor dem Europa-League-Spiel Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom. © picture alliance/dpa



20.51 Die Polizei Frankfurt hat gerade getwittert, dass ein Lazio-Fan im Gästeblock den Hitlergruß gezeigt hat. Der Mann wurde verhaftet. Lazio Roms Fanszene ist bekannt für ihre Nähe zu rechtem Gedankengut, um das mal vorsichtig auszudrücken.

20.49 Adi Hütter eben im Interview. Er sagte, Ante Rebic habe noch um eine Pause gebeten. Der Coach ist sich sicher, dass der WM-Held uns nach einer Auswechslung auf jeden Fall helfen wird.

20.45 Das ging flott: KPB hat ein gerahmtes Foto vom DFB-Pokalsieg geschenkt bekommen. Fredi Bobic: "Du wirst immer Teil der Eintracht-Familie bleiben." Applaus aus der Kurve. Boateng sichtlich gerührt. Und dann war die Verabschiedung auch schon vorbei.

20.44 Im Stadion hockt heute auch ein alter Bekannter: Kevin-Prince Boateng! Der ehemalige Abräumer hat folgendes auf dem Eintracht-Instagram-Account gesagt: "Ich bin hier, um die drei Punkte in Frankfurt zu behalten. Ich kann leider nur von der Tribüne aus die Daumen drücken. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet das Ding rocken." KPB wird heute übrigens offiziell verabschiedet.

+ Kevin-Prince Boateng wird heute offiziell bei der Eintracht verabschiedet. © Screenshot Instagram Eintracht Frankfurt



20.36 Ein Blick ins Stadion verrät, dass die Ultras Frankfurt wieder richtig fleißig waren. Überall glitzert es - das riecht wieder nach einer Mega-Choreo! Das Motiv bleibt natürlich noch streng geheim.

20.33 Rund ums Stadion ist einiges los. Weil das Waldstadion ausverkauft ist, gibt es Verzögerungen aus allen Richtungen. Um die Situation zu entspannen, hat man sich jetzt dazu entschlossen, auch das Gelände des Wäldchestags zum Parken freizugeben.

20.30 Gude Adler! Wir begrüßen Euch zu unserem Liveticker zum Europapokal-Kracher Eintracht gegen Lazio! Die Aufstellung unserer Magier ist schon da! Überraschung: Ante Rebic wird zunächst auf der Bank platz nehmen. Beide Aufstellungen findet Ihr in der Infobox unten.

---

Frankfurt - Endlich ist es wieder so weit! Das alt ehrwürdige Waldstadion ist wieder die Bühne für eine hoffentlich große Europa-League-Nacht. Die Eintracht empfängt um 21 Uhr Lazio Rom - zwei Mannschaft mit glorreicher Vergangenheit. Inzwischen ist durchgesickert, dass die Ultras Frankfurt eine Mega-Choreo über die Nordwestkurve hinaus geplant haben. Aus Rom sind keine 700 Leutchen angereist. Schwache Leistung. Das gilt auch für die Irren, die bewaffnet in einem Pulk von 50 Hooligans unterwegs waren. Die Stimmung vor dem Spiel ist aufgeheizt.

Liveticker Eintracht Frankfurt - Lazio Rom: Hausherren gehen auf dem Zahnfleisch

Aber zum Sportlichen: Die Eintracht geht diesbezüglich leider auf dem Zahnfleisch. Kapitän David Abraham muss passen (muskuläre Probleme). Heißt: Die Eintracht spielt ohne acht in der Europa League. Und demzufolge könnte die Aufstellung von Trainer Adi Hütter so aussehen: Trapp – Russ, Hasebe, Ndicka – da Costa, de Guzman, Torro, Tawatha – Gacinovic, Haller, Rebic. Gegen Hannover ist Ante Rebic erstmalig von Beginn aufgelaufen, der WM-Zweite machte ein bärenstarkes Spiel.

Eintracht Frankfurt - Lazio Rom: Liveticker beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff

Lazio steht in der Serie A momentan ganz gut da, Rom belegt nach acht Spieltagen den sechsten Rang. Wie auch die Eintracht (2:1-Erfolg bei Olympique Marseille), gewannen die Italiener das erste Spiel in der Europa League. In der sportlich schwierigen Gruppe H besiegten die Lazioli Apollon Limassol 2:1. Das heutige Spiel beginnt um 21 Uhr. Unser Liveticker beginnt eine gute halbe Stunde vor Anpfiff. EINTRACHT FRANKFURT INTERNATIONAL!!!

Matthias Hoffmann