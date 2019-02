Schiedsrichterkritik: Hohe Strafe für Liverpool-Trainer Klopp

Deutscher Premier-League-Coach

Jürgen Klopp im lauten Gespräch mit zwei Schiedsrichtern. Dafür bekommt er nun eine hohe Geldstrafe.

Liverpools Trainer Jürgen Klopp bekommt für seine Schiedsrichterkritik eine hohe Geldstrafe. Das entschied der englische Fußball-Verband FA.

Liverpool - Liverpool-Trainer Jürgen Klopp muss umgerechnet fast 52 000 Euro Strafe zahlen, nachdem er einen Schiedsrichter in der englischen Premier League kritisiert hatte. Der englische Fußball-Verband FA erklärte am Donnerstag, Klopp habe mit seinen Aussagen am 4. Februar die Integrität des Unparteiischen Kevin Friend in Frage gestellt.

Beim 1:1 gegen West Ham United hatte Friend das Führungstor des FC Liverpool anerkannt, obwohl James Milner zuvor im Abseits gestanden hatte. Klopp erklärte nach der Partie, er sei ziemlich sicher, dass der Schiedsrichter von seinem Fehler gewusst habe. Seine Aussagen legten nahe, dass dies Friends Leistung in der zweiten Hälfte beeinflusst habe.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jürgen Klopp eine Geldstrafe aufgebrummt bekommt. Erst im Dezember hatte er wegen einem seiner berühmten Jubelläufe eine Strafe von knapp 9000 Euro sowie eine Verwarnung bekommen.

Auch am Rande der Partie gegen den FC Bayern München gab es eine kuriose Szene: Mit Bayern-Trainer Niko Kovac kam es zum Handschlag-Fauxpas und einem Wortgefecht.

dpa