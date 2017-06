Live-Ticker: DFB-Team gegen Dänemark - der Ball rollt

Vorbereitung auf Confed Cup

+ © afp/sdm Dänemark empfängt Deutschland zum Testspiel. © afp/sdm

Das DFB-Team startet die Vorbereitung auf den Confed Cup mit einem Testspiel gegen Dänemark. Die Partie der Elf von Jogi Löw können Sie hier im Live-Ticker verfolgen.

Dänemark - Deutschland 0:0 (-:-)

Aufstellung Dänemark: Rönnow - Stryger, Christensen, Vestergaard, Durmisi - Delaney, Kvist - Eriksen - Poulsen, Jörgensen, Braithwaite Bank: Jensen, Hansen, Sörensen, Bjelland, Jörgensen, Hjulsager, Dolberg, Lerager, Schöne, Sisto, Vibe Aufstellung Deutschland: Trapp - Süle, Rüdiger, Ginter - Rudy, Goretzka - Kimmich, Draxler, Hector - Stindl, Wagner Bank: Leno, Ter Stegen, Mustafi, Plattenhardt, Henrichs, Demirbay, Can, Younes, Brandt, Demme Tore: - Schiedsrichter: Michael Oliver (England) <<<AKTUALISIEREN>>>

8. Minute: Die Dänen versuchen früh zu stören und das bringt sogleich auch einen Erfolg. Der Ball Trapp landet im Seitenaus.

7. Minute: Deutschland versucht hier Sicherheit und Ruhe in die Partie zu bringen. Der Ball zirkuliert relativ sicher durch die eigenen Reihen, bis Hector mittels eines Seitenwechsels versucht die Partie zu beschleunigen. Das Leder landet aber im Aus.

5. Minute: Erste Großchance für Deutschland! Nach einer schönen Kombination landet der Ball bei Sandro Wagner. Der behauptet das Leder stark im Strafraum und legt den Ball nach außen auf Kimmich. Dessen scharfe Hereingabe wird jedoch von Rönnow geklärt.

3. Minute: Dänemark mit der ersten Chance des Spiels durch Jörgensen, doch Süle passt auf. Gut geklärt, nachdem sich Eriksen auf links durchgesetzt hatte.

2. Minute: Die Dänen beginnen die Partie mit einem weiten Ball, Deutschland fängt selbigen ab. Sogleich löst Stindl eine enge Situation im Mittelfeld mit einem klugen Pass auf. Schön gemacht!

1. Minute: Der Ball rollt! Die Dänen stoßen an.

20.45 Uhr: Kurz danach gibt es noch eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des schrecklichen Terroranschlages in London. Totenstille im Stadion. Und dann frenetischer Applaus. So muss das sein!

20.43 Uhr: Julian Draxler tritt zur Platzwahl mit Christian Eriksen an.

20.40 Uhr: Die Mannschaften stehen im Tunnel bereit. Gleich geht es hier auf das Feld für die Nationalhymnen. Nur noch fünf Minuten bis zum Anstoß!

20.33 Uhr: Bierhoff äußert sich auch zu der Entscheidung, Julian Draxler zum Kapitän für diese Partie zu befördern: „Diese Entscheidung ist herangereift, wir haben im Vorfeld viel darüber gesprochen. Er ist hier ein Führungsspieler. So eine Binde dann zu tragen ist sicher auch ein tolles Zeichen. Aufgrund seiner Qualität und seiner Erfahrung soll er hier die Verantwortung übernehmen.“

20.31 Uhr: Sebastian Kehl spricht vor der Partie zur Aufstellung des DFB-Teams: „Abläufe werden natürlich noch nicht hundert Prozent passen. Man kann Engagement erwarten und dass hier alle Lust auf Fußball haben.“ Oliver Bierhoff ergänzt: „Das sind schon auch Topspieler auf dem Platz. Wir werden aber nicht wild drauf los spielen.“

20.30 Uhr: Die deutsche Nationalmannschaft macht sich warm.

20.26 Uhr: Interessante Statistik: Von den 22 Spielern, die von Beginn an auf dem Platz stehen werden, haben 17 bereits in der Bundesliga gespielt.

1⃣7⃣ - 17 der 22 Spieler die in #DENGER von Beginn an spielen haben in der @bundesliga_de gespielt. Grenzübergang. #DieMannschaft — OptaFranz (@OptaFranz) 6. Juni 2017

20.21 Uhr: Auch der SID meldet nun die entsprechende Aufstellung von Dänemark. Damit stehen heute bei den Dänen vier bekannte Gesichter aus der Bundesliga auf dem Platz. Christensen und Vestergaard von Borussia Mönchengladbach, Delaney von Werder Bremen und Poulsen von RB Leipzig treten gegen das DFB-Team an.

20.12 Uhr: Da spielt der dänische Verband wohl ein kleines Verwirrspiel mit uns. Auf dem offiziellen Spielberichtsbogen ist eine andere Aufstellung angegeben, als im Twitter-Post des Verbandes. Laut Spielberichtsbogen spielen Yussuf Poulsen und Andreas Christensen - das wären zwei weitere bekannte Gesichter aus der Bundesliga.

20.07 Uhr: Wen könnte Bundestrainer Joachim Löw im Lauf der Partie noch einwechseln? Diese Spieler sitzen beim DFB-Team noch auf der Bank: Bernd Leno, Marc-Andre Ter Stegen, Shkodran Mustafi, Marin Plattenhardt, Benjamin Henrichs, Kerem Demirbay, Emre Can, Amin Younes, Julian Brandt und Diego Demme.

19.58 Uhr: Julian Draxler wird gegen Dänemark zum zweiten Mal als Kapitän des DFB-Teams auflaufen und die junge Elf anführen. Im Verlauf der Partie könnten außerdem Kerem Demirbay, Diego Demme, Marvin Plattenhard und Amin Younes zu ihrem ersten A-Länderspiel kommen.

19.52 Uhr: Und auch die Dänen haben ihre Aufstellung herausgegeben. Mit Thomas Delaney von Werder Bremen und Jannik Vestergaard von Borussia Mönchengladbach stehen auch zwei bekannte Gesichter aus der Bundesliga in der Startelf.

19.49 Uhr: Die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft ist da. Mit Kevin Trapp, Lars Stindl und Sandro Wagner kommen gleich drei Spieler zu ihrem ersten A-Länderspiel.

Unsere Startelf: Trapp - Süle, Rüdiger, Ginter - Rudy, Goretzka - Kimmich, Draxler ©, Hector - Stindl, Wagner. #DENGER #DieMannschaft — Die Mannschaft (@DFB_Team) 6. Juni 2017

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Testspiel zwischen Dänemark und Deutschland. Anstoß zur Partie in der Vorbereitung auf den Confed Cup ist um 20.45 Uhr. Ab circa 19.45 Uhr werden wir Sie dann in diesem Live-Ticker mit allen Informationen rund um das Spiel, inklusive der Aufstellungen der beiden Mannschaften versorgen.

Vorbericht: Das Testspiel zwischen Dänemark und Deutschland

Bröndby - Vor dem Confed Cup 2017 in Russland stehen für die deutsche Nationalmannschaft noch zwei Länderspiele auf dem Programm. Bevor das Team von Jogi Löw am Samstag auf San Marino trifft, testet der Weltmeister gegen Dänemark im Kopenhagener Vorort Bröndby. Dabei freut sich der Bundestrainer auf ein Team, das „modernen, kreativen und begeisternde Fußball“ spielt.

Gutes Omen für die Deutschen: 15 der insgesamt 26 Spiele gegen Dänemark konnte man gewinnen, in lediglich acht Spielen hatte das DFB-Team das Nachsehen. Eine dieser Niederlagen ist inzwischen geradezu legendär. Daran erinnerte sich auch Team-Manager Oliver Bierhoff vor der Partie: „Es ist ein schöner Anlass, in Kopenhagen 25 Jahre nach dem verlorenen EM-Finale zu spielen. Auf den freuen wir uns genauso wie die Fans unserer beiden Mannschaften.“

Dänemark erinnert sich selbstverständlich gern an das unvergessene EM-Finale von 1992. Die Dänen, die sich ursprünglich gar nicht für das Turnier qualifiziert hatten und nur aufgrund des Balkankonflikts für das ausgeschlossene Jugoslawien nachgerückt waren, besiegten das DFB-Team mit 2:0 und gewannen völlig überraschend den EM-Titel gegen den damaligen amtierenden Weltmeister. Unvergessen seither auch: „We are red, we are white, we are danish dynamite“ - der Fangesang, mit dem sich die Fans der „Party-Mannschaft“ ins kollektive Gedächtnis der Fußball-Fans sangen.

Eine Überraschung erwartet man am Dienstagabend allerdings eher weniger, auch wenn Jogi Löw auf Timo Werner verzichten muss. Die Dänen liegen in ihrer WM-Qualifikationsgruppe mit lediglich sieben Punkten aus fünf Spielen hinter Polen und Montenegro. Und auch die Einstufung der beiden Mannschaften in der FIFA-Weltrangliste ist eindeutig: Dänemark liegt auf Rang 51, Deutschland auf Platz drei. Einem Sieg der Deutschen und einem gelungen Auftakt zur Vorbereitung auf den Confed Cup steht also eigentlich nichts im Wege.

Auf tz.de erfahren Sie, wie Sie das Testspiel zwischen Deutschland und Dänemark live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

sdm