Jetzt live: So schlägt sich Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim

Sebastian Rode trifft für Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC mit einem herrlichen Schlenzer.

Eintracht Frankfurt empfängt am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga die TSG Hoffenheim im heimischen Stadion. Wir sind ab 15.30 Uhr live für Sie dabei!

Eintracht Frankfurt trifft am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga auf die TSG Hoffenheim

Seit Adi Hütter Trainer der SGE ist, konnte die TSG nicht mehr gegen die Eintracht gewinnen

Anstoß der Partie ist am Samstag, 03.10.2020, 15.30 Uhr – wir sind live für Sie dabei!

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 0:1 (0:1)

Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Toure, Abraham, Hasebe, Hinteregger, Zuber - Ilsanker, Rode - Kamada - Silva, Dost Aufstellung TSG Hoffenheim Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma - Kaderabek, Grillitsch, Skov - Baumgartner, Geiger - Dabbur, Kramaric Tore 0:1 Kramaric (18. Minute), Schiedsrichter Manuel Gräfe

+++ 23. Minute: Das hat die Eintracht schon geschockt. Seit dem Tor der TSG geht bei der SGE deutlich weniger als vorher. Das freche und schnelle ist verschwunden, jetzt heißt es: Uffbasse. Aber die Hoffenheimer machen im letzten Drittel auch wirklich einen sehr guten Job.

+++ 20. Minute: Das war übrigens der erste Schuss aufs Tor der Hoffenheimer. Ganz großer Mist. Schade. Hoffentlich erholt sich die Eintracht schnell von diesem Kramaric-Schock.

+++ 18. Minute: Gar nicht gut. Die Eintracht hat Kramaric vor das Tor kommen lassen. Das war ein Fehler. Jetzt steht es 1:0 für die TSG Hoffenheim. Wahnsinn. Schönes Tor von dem Kroaten aber ganz bitter für die Eintracht.

+++ 16. Minute: Die erste viertel Stunde ist rum, Eintracht Frankfurt spielt hier wirklich eine tolle Anfangsphase. Jetzt heißt es: Belohnung abholen.

+++ 12. Minute: Ok, wow, die Eintracht macht hier wirklich mächtig Dampf. Silva ist on fire. Sein nächster Abschluss wird von Ilsanker aufgelegt. Silva zieht aus dem Halbfeld ab, der Ball geht aber neben dem Tor vorbei.

+++ 11. Minute: Und schon wieder die Eintracht. Zuber versucht es wieder über links und bedient Silva in der Mitte. Der Abschluss wird jedoch geblockt.

+++ 8. Minute: Beide Mannschaften legen hier wirklich einen Kickstart hin, es ist bisher ein temporeiches Spiel, in dem sowohl die Eintracht als auch die TSG mächtig Druck auf die gegnerische Abwehr ausüben. Der Vorteil liegt aktuell eher noch bei den Adlern.

+++ 4. Minute: Geht gleich weiter. Zuber flankt halbhoch rein, Silva versucht es mal mit der Hacke, doch Hoffenheims Keeper Baumann hat den Ball sicher. Läuft aber bisher bei der Eintracht.

+++ 3. Minute: Was ein feuriger Start. Toure bringt eine Hereingabe vor das Tor der Hoffenheimer, wo Dost bereits lauert. Doch seine Position ist nicht optimal, weshalb er auf Silva ablegt. Der Stürmer verpasst den Ball rund sechs Meter vor dem Tor nur knapp. Schade, Schade!

+++ 1. Minute: Der Ball rollt, die Hoffenheimer stoßen an.

+++15.27 Uhr: Und dann geht es auch gleich schon los. Wir freuen uns auf diese Partie, die einige als Spitzenspiel bezeichnen. Ich meide dieses Wort mal am 3. Spieltag, ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Viel Spaß und auf ein gutes Spiel!

Eintracht Frankfurt verpflichtet Amin Younes vom SSC Neapel

+++ 15.17 Uhr: Und bevor wir es aufgrund unserer Freude über den Transfer von Amin Younes total vergessen: Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Manuel Gräfe. der 47-Jährige leitet heute sein 273. Bundesliga-Spiel. Ihm zur Seite stehen Guido Kleve und Markus Sinn. Vierter Offizieller ist Patrick Alt. Bibiana Steinhaus sitzt im Kölner Keller an den Bildschirmen.

+++ 15.13 Uhr: Kurz vor Beginn der Partie zwischen der Eintracht und Hoffenheim vermelden die Frankfurter noch einen Transfer. Amin Younes ist in Frankfurt gelandet, er kommt vom SSC Neapel an den Main. Zunächst leiht die Eintracht den Stürmer bis 2022 aus, besitzt aber eine Kaufoption. Die Leihgebühr ist das besondere an diesem Deal, denn es gibt keine. Eine tolle Sache für die Eintracht, die aufgrund der Corona-Krise klamme Kassen hat. Herzlich Willkommen am Main, Amin Younes!

+++ 14.41 Uhr: Eintracht-Trainer Adi Hütter setzt nach dem Sieg aus der letzten Woche in Berlin wieder auf die gleichen Leute. Außer Kostic, der sich ja leider gegen Hertha BSC verletzt hat. Für ihn steht Zuber in der Startelf.

+++ 14.35 Uhr: Und so starten die Gäste aus Sinsheim:

+++ 14.35 Uhr: Die Aufstellung ist da. So startet Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim:

+++ 14.19 Uhr: Gleich gibt es die Aufstellung, bis dahin haben wir noch einen spannenden Fakt, der alle Eintracht-Fans eigentlich positiv stimmen dürfte. Denn seit Adi Hütter Trainer von Eintracht Frankfurt ist, konnte die TSG Hoffenheim gegen die Frankfurter nicht mehr gewinnen. Alle 12 Punkte gingen auf das Konto der Adler. Eine Serie, die die SGE heute gerne weiter ausbauen darf.

+++ Update vom Samstag, 03.10.2020, 13.49 Uhr: Hallo und ein fröhliches „Gut-Kick“ in die Runde. Mein Name ist Melanie Gottschalk und ich begleite Sie heute durch die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim.

Und damit starten wir auch gleich unsere wilde Fahrt. Beide Mannschaften sind gut drauf, deshalb verspricht das Spiel einiges an Spannung. Bis zum Spiel um 15.30 Uhr erwartet Sie noch eine ganze Reihe an Fakten und Hintergrundinformationen zum Spiel. Also: Bleiben Sie dran!

+++ Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim. Anstoß er Partie ist am Samstag, 03.10.2020, um 15.30 Uhr in der Frankfurter WM-Arena. Wir sind live für Sie dabei!

Vorbericht: Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und TSG Hoffenheim verspricht einiges an Spannung

Frankfurt - Am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga wartet auf Eintracht Frankfurt gleich ein harter Brocken. Denn am Samstag, 03.10.2020, ist ab 15.30 Uhr die TSG Hoffenheim im Frankfurter Stadtwald zu Gast. Die Hoffenheimer kommen nach dem 4:1-Sieg über den FC Bayern München mit ordentlich Rückenwind an den Main.

Eintracht Frankfurt ohne Filip Kostic und Evan Ndicka

Das weiß auch Eintracht-Trainer Adi Hütter: „Hoffenheim hat gegen die Bayern ein absolutes Top-Spiel bestritten und sehr gut ausgesehen. Das wird also eine große Herausforderung, auf die wir uns aber absolut freuen“, sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag. Denn auch Eintracht Frankfurt sollte nach der guten Vorstellung bei Hertha BSC und dem 3:1-Sieg nicht unterschätzt werden. Die Partie verspricht einiges an Spannung.

🎙️ #Hütter:

„Evan Ndicka fällt neben Filip Kostic nach wie vor aus. Ansonsten haben wir alle Spieler am Samstag dabei. Es war sicherlich wichtig, dass wir in Berlin gesehen haben, dass wir auch ohne Filip gewinnen können. Auch für Filip selbst.“

— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) October 1, 2020

Bei Eintracht Frankfurt wird Hütter neben dem verletzten Filip Kostic weiterhin auf Abwehrmann Evan Ndicka verzichten müssen, der an einer Verletzung am Syndesmoseband laboriert. Bei der TSG Hoffenheim muss Trainer Sebastian Hoeneß auf Ermin Bicakcic verzichten, der sich im Spiel gegen den FC Bayern München einen Kreuzbandriss zuzog. Darüber hinaus fehlt auch Abwehrchef Benjamin Hübner, der an einer Kapselbänderläsion im linken Knöchel laboriert.