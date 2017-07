Live-Ticker: Freiburg kämpft für die Europa League  

EL-Qualifikation

In der dritten Quali-Runde für die Europa League trifft der SC Freiburg auf den slowenischen Erstligisten NK Domzale. Wir berichten in unserem Live-Ticker vom Spielgeschehen.

SC Freiburg - NK Domzale -:- (Anpfiff 21.05 Uhr im Schwarzwald-Stadion)

SC Freiburg: NK Domzale: Tore: - Schiedsrichter:

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Europa-League-Qualifikationsspiel zwischen dem SC Freiburg und NK Domzale! Um 21.05 Uhr ist Anpfiff im Schwarzwald-Stadion, und in unserem Live-Ticker versorgen wir Sie bereits vorab mit allen wichtigen Informationen.

Vorbericht

Die meisten Bundesliga-Vereine befinden sich noch immer tief in der Vorbereitungsphase für die kommende Saison, doch die Fans des SC Freiburg können sich bereits auf europäischen Fußball freuen. Im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde für die Europa League bekommen es die Breisgauer mit dem slowenischen Pokalsieger NK Domzale zu tun. Anpfiff ist am heutigen Donnerstag um 21.05 Uhr.

Sollte sich die Mannschaft von Trainer Christian Streich in Hin- und Rückspiel gegen Domzale durchsetzen, dann muss noch die letzte Hürde vor der Gruppenphase, nämlich die Playoffs, geschultert werden. Der Name des Gegners aus Slowenien wird die meisten Fans jedoch nicht in Angst und Schrecken versetzen. Zwar hat Domzale die ersten beiden Qualifikations-Runden bestanden und dabei Flora Tallinn (Estland) und Valur Reykjavik (Island) ausgeschaltet, doch gegen den Tabellensiebten der vergangenen Bundesliga-Saison bleibt den Slowenen nur die Underdog-Rolle.

Selbst die Spieler wussten nicht wirklich etwas mit dem Namen anzufangen, so gab Verteidiger Pascal Stenzel unumwunden zu: „Ich kannte den Club ehrlich gesagt nicht und ich glaube, so ging es vielen von uns.“ Unterschätzen werden die Freiburger den slowenischen Erstligisten jedoch nicht, dafür hat Coach Streich zu viel Respekt vor dem Gegner: „Sie sind aggressiv, ambitioniert und taktisch gut geschult.“

Einzig die Verletztenliste der Freiburger sorgt für Sorgenfalten auf Streichs Stirn. Mit Karim Guédé, Manuel Gulde und Georg Niedermeier stehen bereits drei Spieler nicht zur Verfügung. Zudem muss Streich auf Marc Oliver Kempf verzichten, der sich nach dem Erfolg mit der U21 noch länger Urlaub machen durfte und daher noch nicht fit ist.

kus/dpa/sid